SBK | Rinaldi ha il “fit” e Ducati si prepara a conquistare Imola

Il round di Imola inizia con qualche complicazione per Ducati, che è stata privata di altri 250 giri motore. Tuttavia, ritrova la sua formazione ufficiale completa al 100%: Michael Ruben Rinaldi ha ricevuto il “fit” dai medici nella giornata odierna e potrà scendere in pista dopo l’incidente di due settimane fa a Donington.

Il portacolori Aruba dovrà essere ricontrollato dopo le FP1 di domani mattina, ma è indubbiamente contento di poter salire in sella alla sua Panigale V4R nel primo turno del round di Imola, e soprattutto di tornare sulla pista di casa. L’Autodromo Enzo e Dino Ferrari mancava dal calendario dal 2019 e si torna questo fine settimana tra l’entusiasmo dei piloti, in particolare di quelli Ducati.

“Sono davvero tanto contento di tornare a gareggiare all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, una pista fantastica”, spiega Rinaldi alla vigilia del weekend. “Ovviamente sono felice per aver ricevuto il “fit”. Colgo l’occasione per ringraziare tutto lo staff medico di Dorna per avermi seguito quotidianamente fin da Donington. È chiaro che dovrò essere rivisto dopo le FP1 ma è una procedura normale e spero di poter superare l’esame senza problemi. Sarà un weekend particolare anche perché non giriamo da tanto tempo su questa pista. Inoltre le previsioni meteo ipotizzano temperature molto calde nel weekend. Ma ve lo assicuro: ci sarà da divertirsi”.

Alvaro Bautista, Aruba.it Racing Ducati Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Divertimento sarà la parola chiave per entrambi i portacolori Aruba. Alvaro Bautista si presenta a Imola da leader del campionato, dopo un dominio fino ad ora incontrastato (solo due volte ha mancato la vittoria in questa stagione). Il campione del mondo in carica cerca questo weekend il suo primo successo al Santerno, che era mancato nel 2019, quando aveva debuttato su questa pista.

Bautista ha corso solo in quell’occasione a Imola, e ora torna sul tracciato di casa Ducati con una consapevolezza diversa e con un titolo mondiale in tasca: “Torniamo a Imola su una pista dove ho corso una sola volta ma della quale ho un ricordo molto bello. E poi sarà la seconda gara di casa per Ducati e questo è sempre un motivo di ulteriore emozione. Devo ammettere che non sarà un weekend facile perché non abbiamo tanti riferimenti su questa pista e quindi il nostro obiettivo sarà quello di lavorare al meglio possibile per trovare lo stesso feeling che abbiamo avuto fin qui nella stagione. Non ho aspettative: spero solo di divertirmi e di regalare un bel weekend a tutti i ducatisti”.