SBK | Pirelli a Imola con la gamma completa per combattere il caldo

L’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola è tornato nel calendario del mondiale Superbike dopo tre stagioni di assenza. A distanza di tre anni, molte cose sono cambiate e Pirelli non si fa di certo trovare impreparata. Il fornitore unico di pneumatici è pronto ad affrontare il weekend del Santerno con un’allocazione di gomme diversa rispetto al precedente round.

Se a Donington infatti abbiamo avuto temperature basse, a Imola il caldo sarà un grande protagonista. Per questo Pirelli inserisce nell’allocazione la morbida SC0 anteriore, che ha debuttato proprio quest’anno tra gli pneumatici di gamma, e la extra soft SCQ di sviluppo in specifica C0004, già vista in azione a Misano e adatta per qualifiche e Superpole Race.

In totale, i piloti Superbike disporranno di 69 penumatici, 33 all’anteriore e 36 al posteriore. Per quanto riguarda l’anteriore, Pirelli offre la gamma al completo: si potrà scegliere tra la morbida SC0 (6 pezzi a pilota), la media SC1 (8 pezzi a pilota) e la hard SC2 (8 pezzi a pilota). Per quanto riguarda il posteriore invece, si avrà la scelta tra super morbida SCX di gamma (8 pezzi a pilota) e la soluzione di sviluppo SCX-A in specifica B0800 (8 pezzi a pilota).

Le gomme Pirelli Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Si prevedono temperature decisamente alte durante il fine settimana del round di Imola, tuttavia Pirelli si premunisce in caso di maggio “fresco”: qualora facesse meno caldo, si potrà optare per la morbida SC0 (5 pezzi a pilota). I piloti avranno inoltre a disposizione la extra soft SCQ in specifica C0004 da utilizzare solo durante la Superpole e nella Superpole Race.

Giorgio Barbier, Direttore Racing Moto Pirelli, dichiara: “Torniamo a correre su una pista che conosciamo bene e che ha ospitato il Mondiale Superbike già in 17 occasioni, l’ultima nel 2019. Rispetto al round di Donington, le condizioni saranno molto diverse: ci aspettiamo temperature molto più alte e un asfalto meno aggressivo ed è per questo che nell’allocazione per Imola sono previste la SC0 anteriore e la nuova SCQ in specifica C0004 che abbiamo visto in azione a Misano. All’anteriore avremo quindi la gamma al completo, dalla più morbida SC0 alla più dura SC2, e potremo continuare il lavoro iniziato a Barcellona, e poi proseguito a Misano, di verifica delle prestazioni della nuova morbida anteriore”.

“Per quanto riguarda le soluzioni posteriori, continua il confronto tra la SCX di gamma e quella di sviluppo in specifica B0800 mentre nelle qualifiche e in Superpole Race la nuova SCQ verrà nuovamente messa alla prova soprattutto per comprenderne le potenzialità sulla durata di 10 giri della gara breve. L’obiettivo con questa nuova SCQ, come dichiarato a suo tempo, è quello di avere una soluzione che, pur mantenendo prestazioni di picco notevoli, sia in grado di coprire agevolmente la distanza della Superpole Race”, conclude Barbier.