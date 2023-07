SBK | Ecco un'asta per sostenere le popolazioni dell’Emilia-Romagna

Il Mondiale Superbike torna in azione a Imola per la prima volta dal 2019 e lo fa a pochi mesi di distanza dalla tragedia che ha colpito l’Emilia-Romagna. Le iniziative di supporto alla regione proseguono e, dopo aver già messo in atto degli sconti per i residenti sui biglietti del weekend, è partita la “WorldSBK loves Imola”. Si tratta di un’asta di beneficienza con cimeli dei piloti organizzata dai promoter del mondiale.

L’asta, ospitata su charitystars.com, è partita oggi e sarà attiva fino a sabato 15 luglio, quando scatterà Gara 1 del Round di Imola della Superbike. Chi vuole partecipare, potrà trovare carene, tute, caschi e tanti altri accessori utilizzati e autografati dai principali protagonisti del mondiale Superbike. “WorldSBK loves Imola” è l’ultima, in ordine cronologico, delle iniziative messe in atto nella Motor Valley per sostenere le popolazioni dell’Emilia-Romagna.

I proventi dell’asta verranno destinati al fondo istituito dall’Agenzia Regionale di Protezione Civile dell’Emilia-Romagna. “Partecipando a quest'asta, i fan hanno un'opportunità unica di sostenere gli sforzi di recupero in corso e di fare la differenza nella vita delle persone colpite dall'alluvione in Emilia-Romagna”, si legge nel comunicato diramato da WorldSBK.com.

Tra i cimeli che ci si potrà aggiudicare, le carene di Axel Bassani, Danilo Petrucci. All’asta anche la tuta di Lorenzo Baldassarri, gli stivali di Bradley Ray e i guanti indossati da Xavi Vierge e Remy Gardner. I pezzi più pregiati sono probabilmente il casco di Toprak Razgatlioglu autografato e i guanti indossati da Alvaro Bautista nel round di Donington andato in scena lo scorso weekend, oltre alle saponette di Jonathan Rea, reduci dal round di Misano di quest’anno.