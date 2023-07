SBK | Nuova Honda nel 2024? "Potrebbe esserci qualcosa in cantiere"

Alla sua quarta stagione con il progetto factory WSBK, Honda ha ancora difficoltà a fare progressi tangibili. Nell'ultimo weekend di gara a Donington, Iker Lecuona e il compagno di squadra Honda Xavi Vierge non sono riusciti a ingranare e hanno raccolto in totale solo sette punti (come ha dichiarato Lecuona dopo il weekend). La Honda rischia di trovarsi ancora una volta alle spalle della BMW nella classifica costruttori e quindi di finire ultima.

Abbiamo incontrato in esclusiva il team manager della Honda Leon Camier a Donington per fare luce sui problemi. "Non siamo soddisfatti della nostra posizione. Non vogliamo lottare per quelle posizioni", osserva Camier, che chiarisce: "Vogliamo lottare per podi, vittorie e campionati. Ma è un processo".

Dopo due anni contrastanti con Alvaro Bautista e Leon Haslam, l'anno scorso la Honda ha fatto una sorta di nuovo inizio, inserendo in squadra due giovani piloti. Quest'anno, Iker Lecuona e Xavi Vierge disputano la loro seconda stagione con Honda. Inoltre, la Casa alata conosce i problemi e ha avuto la possibilità di fare progressi durante l'inverno. Ma finora il pacchetto 2023 è stato deludente.

Leon Camier sperava in un progresso maggiore

"Speravo che avremmo fatto un passo più grande", ammette il team manager Leon Camier in un'intervista a Motorsport.com. "Abbiamo fatto dei miglioramenti, senza dubbio, ma ora ci sono altri due o tre piloti nella nostra fascia. I nostri tempi sul giro sono comunque migliorati. È diventato più difficile entrare nei primi sei. La Ducati ha molte moto satellite forti, e anche la Yamaha", Leon Camier cerca di giustificare i risultati a volte molto deludenti.

"A causa delle regole, è piuttosto difficile fare progressi", osserva Leon Camier. Ma Honda ha già ricevuto alcune concessioni a causa degli scarsi risultati. Ad esempio, ha potuto costruire un nuovo telaio grazie alla regola della Super Concessione. La rigidità è stata ridotta rispetto alla serie, ma anche questa modifica non ha ancora portato al successo desiderato.

"Ha aiutato un po', ma si tratta dell'intero pacchetto", spiega Leon Camier. "Non basta cambiare il telaio. Certo, aiuta, ma serve di più. È evidente. Manca un po' ovunque, a parte la velocità massima. Soprattutto Xavi è molto veloce sui rettilinei perché è molto aerodinamico grazie alla sua stazza".

"Possiamo ancora migliorare un po' in accelerazione. Dobbiamo anche migliorare la sterzata quando si rilasciano i freni. Ci sono alcune aree in cui abbiamo ancora margine di miglioramento. Ma l'elettronica funziona abbastanza bene", analizza il team manager HRC.

Leon Camier, Team HRC Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Perché non c'è un programma di test in Europa?

Con un programma di test intensivo, Honda potrebbe lavorare sulla competitività della Fireblade. Ma non c'è un team di collaudo in Europa. Solo in Giappone si cercano miglioramenti.

"Non ci sono test in Europa", conferma Leon Camier. "Abbiamo un collaudatore in Giappone. Lì vengono testate alcune parti con i pneumatici Pirelli. Ma non si tratta di un grande programma di test. Le parti vengono testate in Giappone prima di essere consegnate".

"Sarebbe certamente utile avere un pilota collaudatore anche in Europa", osserva il team manager della Honda, che sarebbe lieto di poter effettuare dei test sui circuiti dove si svolgono le gare. "La nostra base è in Giappone e quindi è difficile da un punto di vista logistico", si rammarica.

In che misura la crisi della Honda in MotoGP influisce sul progetto WSBK?

Honda non è in difficoltà solo nel Campionato Mondiale Superbike. Anche il progetto MotoGP è andato fuori rotta qualche tempo fa e ha bisogno di un nuovo inizio. La crisi della MotoGP è in parte responsabile dei problemi del WSBK?

"Non influisce sul nostro progetto", spiega Leon Camier. "È un progetto separato. Naturalmente la gestione è identica, ma il progetto MotoGP si svolge separatamente dal nostro".

La vicinanza alle serie in Superbike significa che i costruttori che hanno già una moto competitiva nella serie sono avvantaggiati. Ducati ha un chiaro vantaggio in questo caso, perché la Panigale V4R produce già più di 230 CV ex works. Anche Honda ha un motore potente, ma un nuovo modello potrebbe comunque contribuire a ridurre il divario.

Honda porterà una Fireblade rivista per il 2024?

Nel 2024 arriverà un nuovo modello omologato? "Potrebbe esserci qualcosa in cantiere", ha commentato Leon Camier. "Ma non so se sarà già l'anno prossimo. Forse qualcosa arriverà", ha detto il britannico.

L'esperienza acquisita in tre anni e mezzo di WSBK potrebbe aiutare a costruire una Fireblade migliore. "Ci sono molti cambiamenti che vorremmo vedere come squadra corse. Ma a causa delle regole, al momento siamo limitati. Per questo è difficile", afferma Leon Camier.

"Lo sviluppo di una nuova moto di serie è molto costoso. Ci vogliono molti milioni di euro per cambiare qualcosa nel motore o nel telaio di un nuovo modello di serie", spiega il team manager della Honda.

Xavi Vierge, Team HRC Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Filosofie diverse: i dirigenti della SBK devono agire?

I produttori giapponesi, in particolare, sono attualmente riluttanti a sviluppare nuove moto sportive. I dati di vendita delle superbike spesso non giustificano gli elevati costi di sviluppo. Ma dal punto di vista delle pubbliche relazioni, le superbike sono ancora i fiori all'occhiello dei costruttori, che mostrano ciò che è tecnicamente possibile.

"Se il mercato è in calo, allora è meno interessante per Honda portare un nuovo modello", conferma Leon Camier, che vorrebbe vedere delle modifiche al regolamento: "Secondo me, dobbiamo essere intelligenti con le regole per bilanciare meglio le diverse filosofie dei costruttori".

Questo si riferisce all'approccio della Ducati, che offre una superbike molto più radicale, con molte tecnologie elaborate, e la fa pagare molto di più rispetto ai costruttori giapponesi. A causa della loro filosofia aziendale, Kawasaki, Yamaha e anche Honda hanno le mani legate. Se i dirigenti del WSBK non reagiscono a questa situazione, metteranno a rischio l'equilibrio del campionato.

Honda ha bisogno di più piloti competitivi in SBK?

La Ducati ha dimostrato in MotoGP quanto possa essere utile avere molte moto in campo. La Honda trarrebbe vantaggio dall'avere più squadre competitive nel Campionato Mondiale Superbike? Al momento ci sono solo le due moto ufficiali e le MIE-Honda di Hafizh Syahrin ed Eric Granado, che sono ancora solo condizionatamente competitive.

"Non sono coinvolto per quanto riguarda il team MIE. Potrebbe essere un aiuto avere più moto", riflette Leon Camier e chiarisce: "Ma questo avverrà solo quando avremo raggiunto un buon livello con il team ufficiale. Allora potremo lavorare insieme sulla messa a punto e sullo sviluppo".

"Al momento, però, stiamo ancora lavorando per raggiungere questo livello. Il team MIE sta testando i propri sviluppi e prendendo le proprie strade. Possiamo imparare anche da questo", è convinto il team manager HRC.

Iker Lecuona, Team HRC Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Iker Lecuona e Xavi Vierge continueranno?

Non è ancora chiaro se Honda continuerà con Iker Lecuona e Xavi Vierge nel 2024. Anche il manager di Lecuona si sta guardando intorno per trovare altre opzioni. Leon Camier non vuole cambiare la formazione dei piloti.

"Il nostro obiettivo è continuare con entrambi i piloti. Da noi ci vuole un po' più di tempo. Sullo sfondo, stiamo anche continuando a lavorare sul progetto Suzuka", spiega il team manager della Honda, che sarà presente alla 8 Ore del Giappone all'inizio di agosto.

L'anno scorso, Honda ha vinto la prestigiosa gara di durata e ha festeggiato uno dei pochi successi della stagione motociclistica 2022.