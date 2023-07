SBK | Sam Lowes pronto al salto? Alex pensa che possa lottare

Il vincitore di gare in Moto2 Sam Lowes vuole partecipare al mondiale Superbike nel 2024: Alex Lowes non ha dubbi sul fatto che suo fratello possa lottare per le vittorie anche nelle derivate di serie.

Dopo dieci anni nel paddock della MotoGP, Sam Lowes punta a un cambiamento nella prossima stagione. Non è un segreto che il britannico voglia passare al mondiale Superbike. Allo stato attuale, ci sono molti indizi che indicano che il team Marc VDS stia creando una struttura nel massimo campionato delle derivate di serie e che stia equipaggiando Sam con materiale Ducati. Suo fratello Alex Lowes è già impaziente di ingaggiare unduello tra fratelli.

"Se viene qui e ha grande fiducia e una buona moto, in una buona giornata può stare davanti", ha spiegato Alex Lowes. "Ma dipende dalla moto e dal feeling che riesce a creare". Alex Lowes corre per il team Kawasaki dal 2020 e l'anno prossimo gareggerà anche per i "Verdi". Alex Lowes si rende conto di settimana in settimana di quanto sia alto il livello del campionato mondiale Superbike, perché la Kawasaki non è più la moto migliore del settore.

Alex Lowes, Kawasaki Racing Team WSBK Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Nel campionato mondiale Superbike ci sono molti piloti bravi che corrono su moto molto valide", dice Alex Lowes, che prende l'ex vice campione del mondo Scott Redding come esempio di quanto sia difficile oggi nel WSBK essere costantemente ai vertici. "Scott Redding è un buon pilota, ma per correre ai vertici con costanza ci vuole un buon pacchetto, una buona squadra, una buona moto e tanta fiducia", spiega Alex Lowes, riflettendo sui risultati che il fratello potrebbe ottenere in WSBK: "Spero che non si metta troppo presto a suo agio. Ma non ho dubbi che possa correre al top anche qui".

Sam Lowes corre nel Motomondiale dalla stagione 2014. Finora il britannico ha vinto dieci Gran Premi. Nella stagione 2017, Sam Lowes ha corso per l'Aprilia in MotoGP, ma ha vissuto una stagione difficile con l'allora inferiore RS-GP e ha concluso il campionato al 25° posto con un misero bottino di cinque punti. D'altra parte, Sam Lowes ha anche battuto alcuni piloti di livello assoluto nella sua carriera in Moto2. Ma questi paragoni sono di solito difficili. "Remy (Gardner) è stato incredibilmente bravo nella stagione in cui è diventato campione del mondo della Moto2. La Yamaha è una moto piuttosto facile da guidare. A volte è veloce, ma a volte no. E ha battuto Sam in Moto2", riflette Alex Lowes.

"Ma mio fratello, d'altra parte, è riuscito a battere anche i piloti che ora vincono in MotoGP nei suoi giorni migliori. Non è stato altrettanto costante. Ma ha battuto Bezzecchi, Marini e Zarco. Nei suoi giorni migliori, era in grado di lasciarsi alle spalle questi piloti", osserva Alex Lowes, riferendosi alla carriera del fratello.