SBK | Rinaldi: la risonanza magnetica scongiura ogni conseguenza Michael Ruben Rinaldi si è sottoposto nella giornata di ieri a una risonanza magnetica per verificare che non ci fossero conseguenze dopo la commozione cerebrale rimediata nell'incidente di Gara 2 a Donington. L'esame ha dato esito normale, ma dovrà sottoporsi a una nuova visita a Imola per ricevere il "fit".