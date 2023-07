SBK | Razgatlioglu: "In Ducati avrei vinto, ma non sarebbe speciale"

Tra i round del Mondiale Superbike di Barcellona e Misano, BMW ha annunciato l'ingaggio del campione del mondo 2021 Toprak Razgatlioglu per la stagione 2024. Il pilota turco lascerà la Yamaha alla fine del 2023 dopo quattro anni di collaborazione.

Sulla carta, la mossa è un passo indietro per il turco, dato che la Casa tedesca è attualmente ultima nella classifica costruttori ed è l'unica dei cinque costruttori nel campionato di serie (insieme a Kawasaki, Ducati, Yamaha e Honda) a non aver ottenuto neanche un podio in questa stagione.

In tutta la sua storia, BMW ha ottenuto 13 vittorie nel Mondiale Superbike. In confronto, Razgatlioglu ha già vinto 31 gare negli ultimi tre anni e mezzo con la Yamaha. Di fatto, il marchio teutonico ha vinto solo una gara (con Michael van der Mark, nella Superpole Race di Portimao 2021) dal suo ritorno in griglia come team ufficiale nel 2019.

Molti si chiedono quindi perché Razgatlioglu abbia preso questa decisione. Nonostante lo stipendio di oltre un milione di euro per il primo anno, il pupillo di Kenan Soguoglu sostiene che non è questo il motivo del suo cambiamento. "Non è tutta una questione di soldi", ha detto Toprak al sito ufficiale del Mondiale Superbike. "La gente non si fida della BMW per vincere. Voglio dimostrare a tutti che la BMW è una moto in grado di farlo".

Toprak Razgatlioglu, junto a Kenan Sofuoglu y Can Öncü

Inoltre, Razgatlioglu ha voluto fare un confronto con la Ducati, il marchio che in questo momento sta chiaramente dominando il campionato nelle mani di Alvaro Bautista, che ha vinto 16 delle 18 gare disputate nel 2023.

Il pilota turco ha ben chiaro il motivo per cui, per lui, andare a Borgo Panigale sarebbe stata una scelta peggiore: "La Ducati è la migliore moto del Mondiale Superbike. Se fossi andato lì, avrei vinto il campionato. Non sarebbe stato niente di speciale per me. Ecco perché vado in BMW", ha detto Razgatlioglu, che attualmente è secondo in classifica dietro a Bautista.

"La Yamaha non ha vinto il campionato per dodici anni e poi è tornata campione. Andrò alla BMW, che non ha mai vinto il titolo. Il mio grande sogno è diventare campione del mondo con la BMW, questo è il grande obiettivo", ha concluso.