SBK | Sam Lowes e la Marc VDS saltano il round di Portimao

Sam Lowes e l'Elf Marc VDS Racing Team non parteciperanno al settimo round del Campionato Mondiale Superbike 2024 che si terrà questo fine settimana all'Algarve International Circuit in Portogallo.

Il pilota britannico ha riportato la frattura della clavicola sinistra in seguito ad una pesante caduta durante gara 2 del round di Most del mese scorso, in Repubblica Ceca.

Lowes si è sottoposto a trattamenti 24 ore su 24 con l'intenzione di gareggiare a Portimao questo fine settimana. Il 33enne sta recuperando bene, ma dopo essersi consultato con il suo team medico è stato deciso che la migliore linea d'azione è quella di saltare il round portoghese per dare alla clavicola sinistra più tempo per guarire completamente.

Sam Lowes, Marc VDS Racing Team, James Toseland Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Il team Elf Marc VDS Racing confida che Lowes, attualmente 15° in campionato, sia in grado di partecipare ai due giorni di test ufficiali del Mondiale Superbike previsti all'Estoril il 15-16 agosto, in preparazione del weekend di gara sul circuito portoghese, che si svolgerà invece a metà ottobre.