SBK | Ecco gli orari TV di Sky e TV8 del round di Portimao

Il Mondiale Superbike torna in azione dopo il consueto stop e vola in Portogallo, dove questo fine settimana si disputa uno dei round più attesi della stagione 2024. Per la prima volta, infatti, si disputerà la gara al tramonto e le derivate di serie vivranno un appuntamento quasi in notturna.

Gara al crepuscolo sulla montagna russa di Portimao, che sarà sicuramente particolare e suggestiva, ma rappresenterà una nuova incognita a cui i piloti Superbike dovranno fare l’abitudine. Le condizioni diverse dal solito però non spaventano i piloti, che sono pronti a rinnovare la sfida per il titolo. Toprak Razgatlioglu arriva in Algarve da leader indiscusso del campionato, dopo aver conquistato a Most la terza tripletta consecutiva e aver consolidato il primato.

Il turco della BMW si presenta a Portimao con 303 punti e un vantaggio di 64 lunghezze su Nicolò Bulega, autore di una stagione di debutto decisamente solida. Il rookie del team Aruba.it Racing – Ducati ha scavalcato in classifica il suo compagno di squadra Alvaro Bautista e ora si è candidato come il principale rivale in campionato di Razgatlioglu.

Proprio il campione del mondo in carica sta vivendo un 2024 complicato, ma tutto lascia pensare che sia pronto a rinnovare per un altro anno e punta a invertire la rotta della stagione. Lo spagnolo si presenta in Portogallo con un distacco di 104 punti dalla vetta. Bautista dovrà inoltre guardarsi le spalle da avversari agguerriti, a partire dai suoi compagni di marca Danilo Petrucci e Andrea Iannone, saliti sul podio in Repubblica Ceca e determinati a confermarsi anche in Algarve.

L’intero round di Portimao su potrà seguire in diretta su Sky Sport MotoGP HD (canale 208) a partire dal venerdì di libere, mentre TV8 trasmetterà in chiaro le due gare lunghe di sabato e domenica. Attenzione agli orari, che sono completamente diversi dal solito per l’appuntamento al tramonto.

Orari Sky Sport MotoGP HD (Canale 208)

Venerdì 9 Agosto

13:20-14:00 – WorldSSP FP1

14:15-15:00 – WorldSBK FP

17:55-18:35 – WorldSSP Superpole

19:00-19:45 – WorldSBK FP2

Sabato 10 Agosto

15:45-16:00 – WorldSBK Superpole

17:30 WorldSSP Gara 1

19:00 – WorldSSP Gara 2

Domenica 11 Agosto

15:45 – WorldSBK Superpole Race

17:30 – WorldSSP Gara 2

19:00 – WorldSBK Gara 2

Orari tv TV8

Sabato 10 Agosto

19:00 – WorldSBK Gara 1

Domenica 11 Agosto

18:00 – Superpole Race (differita)

19:00 – WorldSBK Gara 2