SBK | Pirelli: per il caldo di Portimao ecco una nuova posteriore

Il round di Portimao sarà uno dei più attesi della stagione, il Mondiale Superbike ha anticipato l’appuntamento in Algarve ad agosto e le gare si disputeranno al tramonto. Uno scenario inedito, ma che rappresenta una sfida particolare: per la prima volta, si correrà in condizioni diverse, ma non solo. Lo spostamento in calendario vedrà i piloti impegnati in pista con il caldo estivo.

Per questo Pirelli porterà a Portimao una nuova posteriore, che sarà in grado di sopportare le alte temperature e le sollecitazioni dell’impegnativo circuito lusitano. “Le staccate sono brusche e spesso in discesa o in contropendenza, con forti carichi laterali e longitudinali. Tra queste, la curva 1 è la più difficile e impegnativa: qui l’anteriore deve percorrere molti metri in piega e allo stesso tempo in frenata, arrivando a velocità elevata dal lungo rettilineo principale (quasi 1000 metri) e dopo un dosso. Altre curve impegnative sono la 5, un tornante a sinistra in contropendenza in discesa, e la sequenza 10-11, che possono mettere in crisi l’anteriore della moto”, spiegano da Pirelli.

Così, i piloti Superbike avranno a disposizione 27 penumatici all’anteriore e 36 al posteriore, per un totale di 63 gomme. Per quanto riguarda l’anteriore, vengono riproposte la SC1 e la SC2 di gamma e ogni pilota disporrà di 8 unità per ogni mescola. È invece al posteriore che troviamo le novità: ci saranno 8 unità di SC0 di gamma e 5 di SC1 di gamma.

Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Inoltre, ecco la la SC0 di sviluppo, che viene introdotta questo weekend. Questa, infatti, una gomma soft SC0 con specifica D0661, rappresenta un’evoluzione in termini di robustezza della SC0 di gamma e che è stata progettata con l’obiettivo di mantenere le prestazioni costanti grazie ad una migliore resistenza all’usura. Infine, le 4 SCX per la Superpole e la Superpole Race.

“Quello di Portimão non è un circuito che stressa i pneumatici a livello di Most e Phillip Island, ma presenta comunque un layout unico nel suo genere con un’intensa alternanza di curve in salita e discesa, frenate importanti e delle peculiarità da tenere in debita considerazione. Abbiamo molti dati a disposizione che ci derivano sia dalle gare degli anni precedenti sia dai test che abbiamo fatto a gennaio, ma trovandoci a correre in pieno agosto le alte temperature che potrebbe raggiungere l’asfalto rappresentano un’insidia da non sottovalutare. Il caldo può infatti inficiare il grip della pista, generando sliding e quindi una maggiore usura per i pneumatici”, spiega Giorgio Barbier.

Pirelli è così pronta ad affrontare il caldo di Portimao: “Per questo motivo abbiamo ritenuto che questo fosse il circuito ideale per far debuttare la nuova SC0 di sviluppo in specifica D0661 che, pur sfruttando la stessa mescola della SC0 di gamma, presenta un'evoluzione della carcassa. In un certo senso, segue la filosofia già introdotta con la SC1 in specifica D0286 che abbiamo portato a Most e che tutti i piloti hanno apprezzato, sia nelle prove sia in gara. Considerata la natura del circuito, come già accaduto in passato abbiamo anche deciso di sostituire la SCQ, solitamente allocata per qualifiche e Superpole Race, con la SCX di gamma che è più performante in condizioni più critiche e può quindi garantire un utilizzo anche nella Superpole Race”.