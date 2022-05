SBK | Estoril: ginocchio ko, round finito per Gerloff

Carica lettore audio

Il round dell’Estoril era iniziato con il piede giusto per Garrett Gerloff, ma si è concluso con largo anticipo: il pilota del team GRT è stato dichiarato unfit per la gara di domenica del mondiale Superbike. Lo statunitense è stato protagonista di un highside durante la terza sessione di prove libere in Portogallo, rimediando un infortunio al ginocchio sinistro.

Portato al centro medico, era stato dichiarato non idoneo a correre, pertanto era già stato costretto a saltare la sessione di Superpole e Gara 1. Un’ulteriore visita medica sarebbe stata svolta nel pomeriggio di sabato per verificare le condizioni in vista della giornata conclusiva del weekend, ma queste non hanno dato l’esito sperato dal pilota.

Questa mattina infatti, Gerloff è stato dichiarato nuovamente unfit e non potrà così scendere in pista per disputare la Superpole Race e Gara 2, concludendo così in largo anticipo il suo fine settimana. non è ancora chiaro se l’infortunio al ginocchio richiederà un intervento chirurgico, ma il portacolori GRT dovrà restare a riposo con l’obiettivo di tornare in azione il prima possibile ed essere presente a Misano, prossimo appuntamento del mondiale.

Garrett Gerloff non è l’unico pilota a dover saltare l’appuntamento lusitano questo fine settimana: anche Michael van der Mark sarà infatti costretto a essere spettatore dopo che una caduta (di cui non si conosce ancora la dinamica) durante le FP1 lo ha tagliato fuori dal weekend. L’olandese della BMW ha rimediato la frattura della testa del femore ed è stato operato venerdì stesso in Portogallo, l’intervento è perfettamente riuscito, ma servirà riposo. Anche Philipp Oettl non sarà in griglia all’Estoril perché in una caduta avvenuta nelle FP2 si è fratturato la clavicola destra e per l’occasione il team Go Eleven lo ha sostituito con Xavi Fores, che correrà al suo posto.