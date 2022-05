SBK | Estoril: Rea vince la Superpole Race, Toprak sbaglia ed è secondo

Carica lettore audio

Il Circuito dell’Estoril ha accolto i piloti della Superbike con la pioggia, caduta questa notte e durante la mattina, ma che ha smesso di abbattersi sulla pista per la Superpole Race. Con asfalto a tratti ancora umido, tutti i piloti hanno scelto l’azzardo di montare una gomma slick. In condizioni molto insidiose è Jonathan Rea a conquistare la gara sprint, approfittando di un clamoroso errore di Toprak Razgatlioglu nel finale.

Proprio come in Gara 1, il pilota Kawasaki e il campione in carica si allontanano e fanno la differenza sugli inseguitori, ingaggiando un duello a suon di sportellate. Con un sorpasso che sembrava decisivo, Razgatlioglu va davanti e inizia a mettere margine tra sé e Rea. Ma il turco commette un errore proprio all’ultimo giro, salvando una caduta in maniera incredibile ma concedendo al nordirlandese la testa della gara, con Rea che va a prendersi il primo successo del weekend. Il Campione del mondo in carica, pur provando a rientrare per tornare davanti, si piega e chiude in seconda posizione.

Nella Superpole Race si deve accontentare della terza posizione il leader del mondiale: Alvaro Bautista infatti non riesce a tenere il ritmo dei due davanti ma preferisce non prendersi rischi in condizioni complicate e si prende l’ultimo gradino del podio. Il pilota Ducati paga al traguardo quasi cinque secondi dal vincitore, ma resta saldamente al comando della classifica. Insidiato da Iker Lecuona, lo spagnolo è riuscito a difendersi relegando poi il pilota Honda in quarta posizione. Il rookie è l’unico dei portacolori HRC al traguardo, una caduta ha costretto Xavi Vierge al ritiro.

L’altra bagarre della Superpole Race è al centro gruppo, dove Andrea Locatelli è alla guida del terzetto formato da lui, Alex Lowes e Scott Redding. Il bergamasco della Yamaha ha la meglio e passa sulla linea del traguardo in quinta posizione, con quattro decimi di vantaggio sul britannico della Kawasaki. Lowes, proprio nel finale, riesce a sbarazzarsi del connazionale della BMW, molto combattivo. Redding, dopo un guizzo in partenza, passa sotto la bandiera a scacchi in sesta posizione, ma per BMW è una domenica mattina da dimenticare: sia Loris Baz sia Eugene Laverty sono scivolati, con quest’ultimo portato al centro medico per un controllo.

Chiude la top 10 il trio Ducati, capitanato da Michael Ruben Rinaldi, apparso in difficoltà e ottavo alla bandiera a scacchi. Il romagnolo precede un ottimo Xavi Fores, in sella alla Ducati del team Go Eleven e nono davanti ad Axel Bassani, decimo sulla Panigale V4 R del team Motocorsa. L’italiano relega Kohta Nozane, con l’unica GRT superstite, in 11esima posizione. La Superpole Race si è conclusa in anticipo anche per Marvin Fritz e Lucas Mahias, caduti nelle fasi iniziali, fortunatamente senza conseguenze.