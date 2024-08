SBK | Gerloff trova una sella: sarà sulla Kawasaki di Puccetti nel 2025

Dopo Yamaha e BMW, Garrett Gerloff si appresta ad iniziare un nuovo capitolo per la sua carriera nel Mondiale Superbike nella prossima stagione. Il pilota statunitense, infatti, si è legato per la prossima stagione al Puccetti Racing, che gli affiderà una Kawasaki ZX-10RR in versione 2024.

Gerloff era alla ricerca di una sella da quando, dopo il round di Misano, la sua attuale squadra, la Bonovo Action, ha annunciato la decisione di lasciare il Mondiale delle derivate di serie al termine della stagione. Va detto, però, che l'avventura con la struttura satellite della BMW, iniziata nel 2023, è stata fin qui al di sotto delle aspettative, con la pole position conquistata lo scorso anno a Magny-Cours come soddisfazione vera e propria.

Poco per un pilota che in precedenza, in sella alla Yamaha del Team GRT, aveva mostrato cose interessanti, conquistando sei podi nei tre anni in sella alla R1, che gli avevano garantito anche l'opportunità di esordire in MotoGP per la Casa di Iwata: nel 2020 ha sostituito Valentino Rossi nelle libere del GP di Valencia quando il "Dottore" era positivo al "Covid", mentre nel 2021 ha disputato l'intero GP d'Olanda con la Petronas SRT al posto dell'infortunato Franco Morbidelli, chiudendo al 17° posto.

Quest'anno le cose non stanno andando troppo bene per lui, che nei primi sei round della stagione si è piazzato appena tre volte nella top 10, con i due ottavi posti di Phillip Island e di Most come migliori risultati. Chissà che l'aver definito il suo futuro non possa essere una spinta per fare meglio a partire da Portimao.

Garrett Gerloff, Bonovo Action BMW Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

"A nome mio e del mio team, così come dei miei sponsor e della mia famiglia, vorrei esprimere quanto questo rappresenti per noi un onore ed un privilegio. Sin dai miei primi giorni nelle corse ho sempre apprezzato gli elementi che rendono vincente un pilota o un team. Ho iniziato a gareggiare su una moto di serie da 125 cc in una gara di Coppa Italia alla fine degli anni '90 e nel 2002 ho compiuto il difficile passo, diventando proprietario di un team. Ho iniziato solo con un camion, alcune motociclette ed un gruppo fedele di sponsor", ha commentato il proprietario del team, Manuel Puccetti.

"Partendo in questo modo abbiamo lavorato e lavorato per diventare quello che siamo ora; una squadra che può annoverare campionati mondiali, europei e nazionali al nostro attivo ed un record di successi che include oltre 120 podi. Nel 2025, schiereremo le attuali moto KRT Ninja ZX-10RR e posso solo dire che per me questo è un sogno che si avvera. State certi che faremo del nostro meglio per soddisfare le ambizioni dei fan della Ninja in tutto il mondo nella prossima stagione. Siamo davvero onorati", ha aggiunto.

Questo però è un accordo importante anche per la Kawasaki, perché in questo modo il marchio giapponese potrà avere una continuità in griglia, visto che la sua squadra ufficiale dal prossimo anno passerà ad indossare il marchio Bimota.

"Manuel ha una combinazione unica di esperienza, risultati ed entusiasmo ed il suo record di successi è la prova tangibile della sua tenacia e professionalità. Il team Kawasaki Puccetti Racing sta già lavorando a stretto contatto con KRT nell'attuale Campionato WorldSBK e quindi i canali di comunicazione sulle tematiche relative al WorldSBK sono saldamente consolidati e produttivi", ha detto Shigemi Tanaka, General Manager, Marketing & Sales Division di Kawasaki Motors, Ltd.

"Per Kawasaki, è importante mantenere una presenza nel WorldSBK con il nostro marchio Ninja. Con il nostro supporto al Kawasaki Puccetti Racing e tramite il trasferimento in prestito delle nostre risorse e delle Ninja ZX-10RR Factory possiamo mostrare pubblicamente il nostro apprezzamento per Kawasaki Puccetti Racing ed essere certi che il marchio Ninja continuerà a svolgere un ruolo significativo nel paddock del WorldSBK", ha concluso.