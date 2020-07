SBK, Alex Lowes: “La pressione è su Rea, non su di me”

Lowes ha sostituito Leon Haslam all'interno della scuderia Kawasaki a partire dal 2020 ed ora condivide il box con il cinque volte campione del Mondiale Superbike, Jonathan Rea. Il neo arrivato guida il campionato dopo aver vinto la seconda gara in programma nel weekend di apertura della stagione a Phillip Island.

Dopo una pausa di circa cinque mesi dovuta alla pandemia della COVID-19, Jerez ospiterà il secondo round della stagione questo fine settimana. Lowes, che ha 12 punti di vantaggio sul rivale più vicino, il pilota Ducati Scott Redding, dice di non sentire il peso delle aspettative come il suo compagno di squadra più anziano Rea.

A Motorsport.com, Lowes ha rivelato. “Forse dovrei sentire un po’ di pressione, ma in realtà non sento alcuna, ad essere onesti, perché abbiamo iniziato l'anno molto forte ed è stato bello. Ovviamente, la motivazione che mi porta a credere di poter lottare per vincere è grande. Ma non sento più alcuna pressione per essere sincero. Perché è nella nostra squadra, la pressione è maggiore su Jonathan rispetto a me perché, purtroppo per lui, essere così dominante negli ultimi cinque anni significa che se non vince è deluso. Io non mi trovo nella stessa situazione, quindi posso guidare rilassato e cercare di fare del mio meglio”.

Alla domanda se la mancanza di aspettative rafforzerebbe la sua possibilità di vincere il titolo rispetto a Rea, Lowes ha risposto: “Non direi che mi mette in una posizione più forte. È ovviamente molto forte, un grande pilota e guida la moto molto bene e con molta fiducia. Ma penso che ci siano molte cose positive nella mia posizione ed è per questo che devo solo divertirmi e fare il meglio che posso. Se lo faccio, non credo che saremo troppo lontani, quindi questo è l'approccio che sto adottando”.

Lowes si è guadagnato un rinnovo anticipato del contratto con Kawasaki dopo il suo primo successo in Australia, il che significa che sarà di nuovo compagno di squadra di Rea per la stagione 2021. Ma il 29enne dice che è stato il lavoro che ha svolto fuori pista, piuttosto che il suo grande inizio di stagione a Phillip Island, a convincere Kawasaki a rinnovargli la fiducia: “Personalmente è stato molto bello, perché è chiaro che la decisione di tenermi per il prossimo anno non è solo basata sulla gara di Phillip Island, perché non si può avere un contratto solo per una gara, ma sono molto contenti dello sforzo e del modo in cui lavoro fuori pista”.

“Mi sono impegnato molto in questo senso, quindi è bello che lo apprezzino e possiamo continuare a lottare per ottenere buoni risultati anche l'anno prossimo. Ovviamente è bello il fatto di non dover cercare un posto sulla griglia di partenza. Nella mia carriera nel Mondiale Superbike sono arrivati sempre contratti per un anno ed ogni volta dovevo lottare cercare di ottenere un nuovo contratto. Quindi è davvero una bella posizione in cui trovarsi”.