SBK | Crisi Kawasaki: inizio della fine o risalita dal fondo?

Kawasaki ha dominato il mondiale Superbike per molti anni. Dopo il titolo iridato di Tom Sykes nel 2013, Jonathan Rea ha dato avvio un dominio di sei anni, a partire dal 2015, riscrivendo la storia del campionato delle derivate serie con i suoi successi. Ma dal 2021, la situazione è andata sempre più in discesa.

In un certo senso, Kawasaki è diventata vittima del suo stesso successo. L'anno scorso, la “verdona” ha ottenuto una sola vittoria, con Jonathan Rea che si è imposto nella caotica Gara 1 di Most, grazie soprattutto alle sue capacità di guida. Tuttavia, la mancanza di sviluppo della Ninja ZX-10RR ha portato il sei volte iridato (proprio con Kawasaki) a rescindere il contratto con la Casa di Akashi poco dopo e a firmare con Yamaha per la stagione 2024. Il campione dei record è rimasto deluso dalla mancanza di sviluppo in Giappone.

Kawasaki presto in coda al campionato mondiale Superbike?

Negli ultimi anni sono state apportate solo piccole modifiche ai dettagli della Kawasaki ZX-10RR. Il concetto sembra superato, ma Kawasaki non si sta aggiornando per la stagione 2024, mentre BMW e Honda continuano ad aggiornarsi. Kawasaki continuerà a rimanere indietro nella prossima stagione o le cose si risolleveranno dopo alcuni anni complicati?

Alex Lowes è il nuovo leader del team Kawasaki dopo il passaggio di Jonathan Rea alla Yamaha. Tuttavia, il britannico è anche il pilota che ha guidato le statistiche degli incidenti nella scorsa stagione (qui i record di cadute del 2023). L'anno scorso il britannico è finito fuori dalla top 10 della classifica generale, il che non fa ben sperare per la stagione che sta per iniziare.

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team WSBK, Alex Lowes, Kawasaki Racing Team WSBK

Il nuovo leader del team Kawasaki crede in un’inversione di tendenza

Tuttavia, Lowes è convinto di non essere riuscito a dimostrare le sue reali capacità. L'ormai veterano della categoria non ha dubbi sulla Kawasaki. "La moto ha ancora molto potenziale", ha dichiarato a Bikesportnews. "Sono stato più veloce di quanto i risultati facciano pensare. Mi è mancata la fortuna dopo la pausa estiva. So di poter fare di più".

L'ex compagno di squadra Jonathan Rea ha concluso la stagione al terzo posto nella classifica generale. "Johnny spremeva costantemente la moto", ha commentato Lowes, che non è preoccupato per il fatto che Kawasaki non abbia presentato un aggiornamento completo del modello per il 2024. "Non sono in molti a presentare moto nuove. Vengono apportati piccoli dettagli e miglioramenti. Anche le regole stanno cambiando. Al momento tutti sono molto vicini. Non sono necessari cambiamenti massicci per migliorare la situazione e il feeling", spiega Lowes.

Quanto Kawasaki può avvalersi dell'esperienza di Axel Bassani?

"Sono ancora convinto che possiamo essere forti l'anno prossimo", dice Lowes, che ha un nuovo compagno di squadra, Axel Bassani. Tuttavia, l’italiano è rimasto molto attardato nel primo test con la Kawasaki.

"Bassani può portare l'esperienza della Ducati", osserva Lowes, che non si sente sotto pressione rispetto al nuovo arrivato. "Non sento alcuna pressione. Ho già quattro anni con questa squadra sulle spalle. Axel ha già tre anni di esperienza, in cui ha guidato la moto migliore del settore. Penso che possa portarci quello che ha imparato e mostrarci cosa fanno bene".

"Voglio sempre fare del mio meglio, sia contro Axel che contro Johnny. Quindi non sento alcuna pressione extra", afferma Lowes in modo rilassato. Il suo contratto con la Kawasaki scade alla fine dell'anno. Lowes non vince una gara da quando ha trionfato nel round di apertura della stagione 2020 a Phillip Island, proprio il primo anno in Kawasaki.

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images Axel Bassani, Kawasaki Racing Team WSBK

BMW e Honda supereranno Kawasaki nel 2024?

Osservando lo sviluppo degli altri costruttori, le cose potrebbero continuare a peggiorare per Kawasaki nella stagione 2024. La Ducati è ancora una volta la favorita per la stagione, mentre Yamaha sarà probabilmente la prima avversaria. BMW sta investendo molto e ha ingaggiato Toprak Razgatlioglu, probabilmente il più grande talento del Mondiale Superbike. Honda è l'unico costruttore con un nuovo modello di omologazione per il 2024 e vuole finalmente raggiungere i primi nel quinto anno del progetto HRC.

Il declino della Kawasaki è evidente anche tra i team clienti. Quest'anno, solo Puccetti si affida al materiale Kawasaki. Per fare un confronto: Ducati ha quattro team clienti con Barni, Motocorsa, GoEleven e Marc VDS.