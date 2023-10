MotoGP | Binder ci crede: "La KTM ora è molto vicina alla Ducati"

Il pilota sudafricano si è qualificato secondo e ha mantenuto la stessa posizione per gran parte della gara di sabato, uscendo dalla lotta per il podio solo quando è stato superato dal vincitore Johann Zarco al penultimo giro.

Binder si stava avvicinando a Jorge Martin, l'unico pilota in testa a Phillip Island a rischiare la gomma posteriore morbida, quando la Ducati Pramac gemella di Zarco lo ha superato al tornante della curva 4 (curva Miller), dando la possibilità di passare anche Pecco Bagnaia e Fabio Di Giannantonio.

Binder ha concluso al quarto posto davanti a Martin, dando seguito al suo buon momento di forma, in particolare dopo l'introduzione del telaio in fibra di carbonio KTM, che lui utilizza dal weekend di Motegi (il collaudatore Dani Pedrosa lo aveva portato al debutto nella sua wild card a Misano).

"Se si considera il punto in cui eravamo nella scorsa stagione rispetto ad oggi, il passo avanti è enorme", ha detto Binder. "Abbiamo fatto un enorme passo avanti, mi sentivo molto bene sulla moto".

"Abbiamo fatto delle ottime qualifiche, le migliori che abbia mai fatto in MotoGP. È stato molto bello schierarsi con nessuno davanti a te. Penso che non siamo lontani, siamo molto vicini alla Ducati. Chiaramente alla fine avevano un po' più di grip rispetto a noi, anche se ho curato la mia gomma per tutto il tempo. Loro avevano un po' di grip in più".

"Ma in ogni caso penso che fosse un po' previsto, perché siamo sempre un po' più aggressivi sulle gomme rispetto ad alcuni dei nostri concorrenti. So che l'anno scorso non avevo più gomme a cinque giri dalla fine e questa volta sono arrivato alla fine abbastanza competitivo".

Photo by: KTM Images Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing

Quando Motorsport.com gli ha domandato della sua reazione al passaggio di Zarco che gli è costato il podio, Binder ha risposto: "È stata un po' una sorpresa perché ero sulla linea che si tiene in qualifica, diciamo, e stavo cercando di prendere Jorge che perdeva terreno".

"Alla fine ho perso qualche posizione ed è stato difficile recuperare perché tutti i ragazzi si stavano sparpagliando sulla pista".

Binder ha ammesso che sarebbe stato impossibile per la KTM percorrere la distanza con la gomma posteriore morbida, elogiando Martin per essere arrivato ad un giro dalla vittoria con la gomma che ormai era praticamente finita.

"Sapevo che sarebbe stato quasi impossibile stare con lui all'inizio", ha detto. "Ha mantenuto un ritmo pazzesco fino a circa 10 giri dalla fine, quando ho visto che si stabilizzava per la prima volta".

"Ha fatto un ottimo lavoro, tanto di cappello per aver fatto andare le soft così lontano. Credo che noi avremmo iniziato a fare fatica prima".