MotoGP | Zarco esclude di andare alla Repsol Honda al posto di Marquez

Johann Zarco ha firmato in estate un contratto biennale per legarsi al Team LCR, decidendo quindi di interrompere la sua parentesi ducatista dopo quattro stagioni, tre delle quali passate a difendere i colori del Prima Pramac Racing.

La scorsa settimana, a Mandalika, il due volte campione del mondo della Moto2, non aveva nascosto di ritenersi però la scelta più sensata per prendere il posto di Marc Marquez nella squadra ufficiale, dopo che l'otto volte iridiato ha annunciato il suo passaggio sulla Ducati del Gresini Racing nel 2024.

Nel frattempo, è emerso anche l'interesse della Casa giapponese per Miguel Oliveira, che però dovrebbe liberarsi dall'Aprilia RNF e al momento la cosa non pare troppo semplice. Una volta arrivato a Phillip Island, il francese ha però detto chiaramente che il suo 2024 sarà senza ombra di dubbio con la squadra di Lucio Cecchinello.

"Pensavo davvero di essere il candidato naturale, ma ci sono molte altre ragioni per cui non andrà così", ha detto Zarco. "Non è l'ideale arrivare nel team factory solo perché c'è il posto libero. Dovresti essere lì perché ti hanno voluto".

"Nel momento in cui Marc gli ha detto no, mi aspettavo molto più entusiasmo da parte di Honda e del suo team ufficiale per spingere in questo senso".

Zarco ha anche spiegato che il suo futuro team principal, Lucio Cecchinello, non voleva perderlo, visto che lo aveva scelto come suo uomo di punta per il 2024, aggiungendo che questa soluzione è quella che probabilmente gli dà più garanzie sulla possibilità di prolungare la sua carriera nella classe regina.

"E' logico che Lucio voglia lavorare con me, perché sto lottando per la top 5 nel Mondiale, e lui crede che questo possa motivare i suoi sponsor", ha detto Zarco. "E' meglio portare a termine questo progetto con Lucio e Honda, piuttosto che magari rimanere nel team ufficiale per un solo anno".

"Forse può essere più interessante anche per l'ingaggio se si ha un progetto di più anni, piuttosto che se ci si impegna per un solo anno".

La scorsa settimana, Oliveira ha confermato di essere stato approcciato dalla Honda riguardo alla possibilità di diventare il sostituto di Marquez, ma ha sottolineato di non aver ancora ricevuto un'offerta concreta in tal senso.

Quando oggi gli è stato chiesto un aggiornamento sulla situazione, il portoghese ha detto: "Non c'è altro da aggiungere da parte mia. Se arriverà un'offerta, avrò altro da dire".