SBK, Jerez, Libere 1: si riparte da Loris Baz, quarto Redding

Si torna in pista! Sul Circuito di Jerez de la Frontera è ripartita ufficialmente la stagione 2020 del mondiale Superbike, che torna in azione dopo cinque mesi dal round di apertura, a Phillip Island. Il semaforo è diventato verde per la prima volta nel weekend e ha dato avvio alla prima sessione di prove libere, che porta la firma di Loris Baz.

Il pilota del team Ten Kate ha fatto segnare il miglior crono in 1’40”249 nonostante un problema alla sua Yamaha nelle fasi finali di sessione. Il francese beffa Jonathan Rea, che resta in seconda posizione a soli 62 millesimi. Grande ripartenza per il campione del mondo in carica, che mostra un gran passo. In questa ripartenza la sorpresa è rappresentata da Alvaro Bautista, che porta la sua Honda in terza posizione. Lo spagnolo paga 143 millesimi dalla vetta.

In questo primo turno sulla pista andalusa si fanno vedere subito le due Ducati, con Scott Redding che agguanta il quarto crono davanti al compagno di squadra Chaz Davies. Il gallese sembra essere ripartito con maggiore fiducia rispetto all’Australia, dove aveva faticato maggiormente rispetto al connazionale. I due portacolori Aruba.it accusano 193 e 223 millesimi rispettivamente.

Toprak Razgatlioglu, vincitore di Gara 1 a Phillip Island, è il primo pilota ufficiale Yamaha ad entrare in top 10 con la quinta posizione e ferma il cronometro sull’1’40”507, a poco più di due decimi dal compagno di marca in cima alla classifica dei tempi. Alle spalle del turco troviamo il suo vicino di box, alla sua ultima stagione nel team di Iwata. Michael van der Mark è sesto paga 3 decimi dal leader della mattina. Alle spalle dei due portacolori Pata Yamaha c’è l’altra Honda di Leon Haslam, a conferma del lavoro e dei passi in avanti. Il britannico è ottavo a 354 millesimi da Baz.

Più attardato Alex Lowes: il leader del mondiale non cerca il tempo in questa prima sessione e non va oltre il nono crono, pur rimanendo relativamente vicino al francese della Yamaha. Chiude la top 10 Garrett Gerloff, che dimostra quanto la Yamaha sia competitiva su questo tracciato. Subito dietro c’è Federico Caricasulo, 11esimo. Debutta con la Panigale V4 R in 12esima posizione Marco Melandri. Il ravennate, che rientra nel mondiale dopo aver annunciato il ritiro alla fine dello scorso anno, corre nel 2020 con il team Barni e l’esordio sembra positivo.

A dispetto dei test, restano indietro la BMW: Tom Sykes è 14esimo mentre Eugene Laverty non va oltre il 14esimo tempo. Per quanto riguarda gli italiani, bisogna scorrere la classifica fino al 21esimo posto per trovare Michael Ruben Rinaldi, protagonista di una caduta durante la sessione, fortunatamente senza conseguenze. Chiude il gruppo Lorenzo Gabellini, che da quest’anno sostituisce Jordi Torres.