SBK 2022 | Ecco gli orari TV del round di Barcellona

Sono passate quasi due settimane dal round di Magny-Cours, che potrebbe essere determinante in ottica campionato. L’incidente fra Alvaro Bautista e Jonathan Rea ha lasciato diversi strascichi. Non è bastata la penalità inflitta al pilota Kawasaki per accontentare lo spagnolo e Ducati, che hanno presentato un reclamo di cui ancora non si conosce l’esito. Questo ha permesso a Toprak Razgatlioglu di avvicinarsi ancora alla vetta grazie alle due vittorie conquistate in Francia.

Tutti e tre i contendenti al titolo hanno però collezionato uno zero nel round d’oltralpe, e ora si riparte da Barcellona per rinnovare la sfida mondiale. Sul tracciato catalano, teatro dei test svolti durante la pausa estiva, Bautista arriva da leader, con un vantaggio di 30 punti su Toprak Razgatlioglu, salito in seconda posizione. Jonathan Rea è il pilota che in questo momento appare più in difficoltà, con i suoi 47 punti di distacco dallo spagnolo e 17 dal campione del mondo in carica.

Tutto però è ancora apertissimo, perché la stagione è tutt’altro che conclusa e potrebbero esserci diversi piloti a fare da ago della bilancia. In Francia hanno ben figurato Axel Bassani e Michael Ruben Rinaldi, entrambi in attesa di scoprire il proprio futuro (anche se tutto lascia pensare che Rinaldi possa essere confermato nel team ufficiale). Non sarà da dimenticare Scott Redding, che sembra essere sempre più a suo agio con la BMW.

L’intero round di Barcellona si potrà seguire su Sky Sport MotoGP (canale 208), ad eccezione della Superpole Race, che andrà in onda sul Canale 204 per la concomitanza con la MotoGP, in azione in Giappone (qui gli orari del weekend). Su TV8, come di consueto, trasmetterà entrambe le gare in diretta, con la Superpole Race in differita.

PROGRAMMAZIONE SKY SPORT MOTOGP

Venerdì 23 settembre

Prove Libere 1 SBK: 10:30-11:15

Prove Libere 2 SBK: 15:00-15:45

Sabato 24 settembre

Superpole SSP: 10:25-10:45

Superpole SBK: 11:10-11:25

Gara 1 SBK: 14:00

Gara 1 SSP: 15:15

Domenica 25 settembre

Superpole Race SBK: 11:00 (Canale 204)

Gara 2 SSP: 12:30

Gara 2 SBK: 14:00

PROGRAMMAZIONE TV8

Sabato 24 settembre

Gara 1 SBK: 14:00

Domenica 25 settembre

Superpole Race SBK: 13:00 (differita)

Gara 2 SBK: 15:15