MotoGP | Ecco gli orari TV di Sky e TV8 del GP del Giappone

Neanche il tempo di archiviare il Gran Premio d'Aragon che è già tempo di pensare al prossimo appuntamento della tripletta del Mondiale MotoGP 2022, il Gran Premio del Giappone. Il Motomondiale torna a Motegi per la prima volta dopo tre anni, quindi c'è grande curiosità di scoprire come saranno cambiati nel frattempo i valori sul tracciato nipponico.

Tra le altre cose, ci si arriva con un Mondiale più aperto che mai, visto che ora i primi tre sono tutti racchiusi nello spazio di appena 17 punti. Il leader Fabio Quartararo è reduce da un pesantissimo zero, rimediato tamponando il rientrante Marc Marquez dopo appena poche curve, quindi sarà sicuramente voglioso di rifarsi su una pista che ha detto di apprezzare particolarmente (nel 2018 aveva vinto in Moto2, prima di essere squalificato per un problema legato alla pressione delle gomme).

La cosa positiva per lui è che Pecco Bagnaia non sia riuscito a massimizzare il recupero in termini di punti al Motorland, venendo battuto proprio all'ultimo giro dall'altra Ducati di Enea Bastianini, suo futuro compagno di squadra con il quale si sta instaurando una rivalità sportiva scoppiettante: dopo Misano, infatti, i due si sono giocati la vittoria in volata per la seconda gara consecutiva. Con il secondo posto comunque il piemontese si è riportato a sole 10 lunghezze. Poche, soprattutto se si pensa che appena cinque gare fa erano addirittura 91.

Attenzione poi a non commettere l'errore di considerare tagliato fuori Aleix Espargaro. Il ritorno sul podio di Aragon è stato sicuramente una boccata d'ossigeno per il pilota dell'Aprilia, che continua a credere fortemente alla possibilità di laurearsi campione del mondo e sicuramente vorrà fare da terzo incomodo nel duello tra "El Diablo" e il ducatista.

A casa della Honda vorrà sicuramente rifarsi Marc Marquez, perché il suo ritorno dopo la quarta operazione non è stato sicuramente di quelli da incorniciare, con due incidenti nello spazio di poche curve. Tra le altre cose, Motegi sarà un test molto importante per il suo braccio, visto che si tratta di una pista con staccate molto violente, quindi molto impegnativa dal punto di vista fisico.

Di seguito, ecco il programma leggermente modificato per l'occasione del fine settimana, compresa la programmazione televisiva e quella dei LIVE di Motorsport.com.

Il vincitore del GP d'Aragon Enea Bastianini, Gresini Racing Photo by: Dorna

MotoGP 2022: gli orari del Gran Premio del Giappone (ora italiana)

Oltre ad imporre delle levatacce, complice il fuso orario, il weekend di Motegi si disputerà con un format particolare, che in parte riprenderà quello già visto in Argentina quest'anno. Il "back to back" tra Aragon ed il Giappone ha imposto di rivedere il programma di venerdì, con una sola sessione di prove libere, anche se quella della MotoGP sarà più lunga e durerà 75 minuti. Tutto regolare invece nelle giornate di sabato e domenica, con la sola differenza che la MotoGP seguirà la Moto2 anche nel giorno delle qualifiche.

Venerdì 23 settembre



FP1 Moto3: 6:15-6:55

FP1 Moto2: 7:10-7:50

FP1 MotoGP: 8:05-9:20

Sabato 24 settembre



FP2 Moto3: 2:00-2:40

FP2 Moto2: 2:55-3:35

FP2 MotoGP: 3:50-4:35

Qualifiche Moto3: 5:35-6:15

Qualifiche Moto2: 6:30-7:10

FP3 MotoGP: 7:25-7:55

Qualifiche MotoGP: 8:05-8:45

Domenica 25 settembre



Warm-Up Moto3: 3:00-3:10

Warm-Up Moto2: 3:20-3:30

Warm-Up MotoGP: 3:40-4:00

Gara Moto3: 5:00

Gara Moto2: 6:20

Gara MotoGP: 8:00

MotoGP 2022: come posso vedere il GP del Giappone



Sky Sport MotoGP HD (Canale 208 di Sky) e Now: diretta integrale di tutte le sessioni del weekend.

TV8 HD (canale 8 del digitale terrestre): sintesi delle qualifiche e differita delle gare di tutte le classi.

Sabato 24 settembre: sintesi delle qualifiche di Moto3, Moto2 e MotoGP alle 12:00.

Domenica 25 settembre: gara Moto3 alle 9:15; gara Moto2 alle 10:30; gara MotoGP alle 12:15.

MotoGP 2022: i LIVE di Motorsport.com del GP del Giappone



Sabato 24 settembre



FP3 e Qualifiche MotoGP: dalle ore 7:00

Domenica 25 settembre



Gara MotoGP: dalle ore 7:30

Dettaglio del rettilineo di partenza/arrivo Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

MotoGP 2022: scopriamo il circuito di Motegi

Il circuito Twin Ring Motegi si trova nella prefettura di Tochigi. È stato costruito nel 1997 come pista di prova per la Honda, prima di diventare sede di un Gran Premio nel 1999. Ha una capacità di circa 100.000 spettatori. Ha ospitato il primo Gran Premio del Giappone nel 1999, anche se solo nel 2004 è diventato sede regolare dell'evento. Da allora, è stato ininterrottamente nel calendario della MotoGP, con l'eccezione delle stagioni 2020 e 2021, quando la gara è stata cancellata per via della pandemia del COVID-19.

Lunghezza della pista

4,8 km Distanza della gara di MotoGP

115,2 km Larghezza della pista

15 m Curve 14 (8 a destra, 6 a sinistra) Rettilineo più lungo

762 m MotoGP 2022: i record della pista di Motegi Piloto Anno Record Tempo Jorge Lorenzo 2015 Record assoluto e best pole 1'43"790 Jorge Lorenzo 2014 Giro veloce in gara 1'45"350 Andrea Iannone 2015 Velocità massima 314,3 km/h Il maggior numero di vittorie a Motegi è condiviso tra Marc Marquez, Dani Pedrosa e Jorge Lorenzo, tutti con tre vittorie ciascuno. In termini di pole position, Jorge Lorenzo è in testa alla classifica con quattro, seguito da Il maggior numero di vittorie a Motegi è condiviso tra Marc Marquez, Dani Pedrosa e Jorge Lorenzo, tutti con tre vittorie ciascuno. In termini di pole position, Jorge Lorenzo è in testa alla classifica con quattro, seguito da Andrea Dovizioso e Loris Capirossi, entrambi con tre. L'ultimo vincitore a Motegi, nel 2019, è stato Marc Marquez, davanti a Fabio Quartararo ed Andrea Dovizioso.