SBK | Delusione Bautista: “Non è andata come mi aspettavo”

Alvaro Bautista ci ha abituati a un dominio incontrastato, diventando quasi il Max Verstappen del Mondiale Superbike. Tuttavia, il 2024 non è iniziato così come ha finito la scorsa stagione e anche nei test di Barcellona il campione del mondo in carica ha rincorso. A dominare la scena è stato il suo compagno di squadra Nicolò Bulega, da cui è rimasto piuttoso distante in entrambi i giorni.

Nella combinata, al termine delle due giornate di test a Barcellona, il campione del mondo in carica è solo 18° a 1.399 secondi dal leader. Se nel Day 1 il feeling non era così male, il giorno conclusivo è stato particolarmente difficile per lo spagnolo, che è rimasto piuttosto amareggiato: "Non è stata la giornata che mi aspettavo perché dalla mattina ho faticato di più rispetto al Day 1. Sentivo meno grip sulle gomme e ho avuto questa sensazione per tutto il giorno. Anche il feeling con la moto non è stato molto buono”.

Alvaro Bautista, Aruba.It Racing - Ducati Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Bautista guarda anche agli aspetti positivi e uno di questi è il fatto che fisicamente sia nuovamente in forma. L’incidente avvenuto nei test di novembre aveva condizionato tutto l’inverno, ma ora può tirare un sospiro di sollievo al pensiero che tutto sia alle spalle: “Fisicamente sono tornato! Nel Day 1 avevo migliorato il feeling durante il giorno, ma la seconda giornata è stata peggiore della prima. Non ho mai recuperato il feeling, non so perché. Ma non sono riuscito ad avere buone sensazioni sulla moto”.

“In particolare sul turning con il gas, fatico molto. Devo fare tanta forza sulla moto e anche il grip al posteriore non era altissimo, quindi spinnavo ogni volta. La moto non scivolava bene, quindi il problema principale è stato quello. Il posteriore non mi ha aiutato in curva”, ha spiegato il due volte campione del Mondo Superbike, entrando nel dettaglio degli aspetti su cui ha faticato maggiormente.

I test sono andati in archivio e la prossima settimana si riparte con il campionato, che inizia la sua stagione europea proprio da Barcellona. Le sensazioni al termine dei due giorni di prove non sono eccellenti, tuttavia il weekend di gara racconta sempre un’altra storia: “Una cosa sono i test, un’altra è il weekend di gara. Sicuramente nei test dell’anno scorso mi ero sentito molto meglio. Il passo era più forte, ma quest’anno è doiverso. Dobbiamo lavorare e provare a capire perché ho questo feeling e provare a risolvere”.