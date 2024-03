SBK | Test Barcellona: Bulega sbriciola il record nel Day 2

La Superbike parla italiano: a Barcellona non ce n’è per nessuno, Nicolò Bulega domina i due giorni di test svolti ieri e oggi, confermando lo stato di forma in sella alla Ducati del team Aruba. Dopo aver chiuso il Day 1 sfiorando il record della pista, il rookie centra l’obiettivo del Day 2 e abbatte il riferimento firmando un 1’40”172 (il precedente apparteneva ad Alvaro Bautista in 1’40”264).

Proprio il campione del mondo in carica ha vissuto una giornata difficile, rendendo il test del team Aruba.it Racing – Ducati agrodolce. Protagonista di una caduta, Bautista non va oltre il 16° crono finale, pagando un ritardo di un secondo e 399 millesimi. Non è bastato montare la SCQ per trovare il time attack, tuttavia c’è ottimismo in termini di ritmo.

Solo Toprak Razgatlioglu riesce ad avvicinare Super Bulega, rimanendo a 27 millesimi dalla vetta. Anche il turco va sotto al record del tracciato catalano e ancora una volta si dimostra a proprio agio in sella alla M1000 RR. Il portacolori BMW è l’unico che insegue a ruota Bulega e la coppia di testa riesce a fare la differenza sugli inseguitori. Il primo di questi è Danilo Petrucci, terzo. Il ternano risale la china dopo una mattinata in rincorsa e chiude come migliore degli indipendenti, staccato di poco più di quattro decimi dal leader e compagno di marca.

Buona la prova di Andrea Iannone, che sta ancora familiarizzando con la nuova categoria, ma al termine del Day 2 è quarto. Il portacolori Goeleven paga quasi mezzo secondo da Bulega e precede Jonathan Rea. Ancora non pienamente a proprio agio con la Yamaha, il sei volte iridato sta lavorando sodo per imparare a conoscere la M1 e mette in archivio i test di Barcellona con il quinto crono, a sei decimi esatti dalla vetta.

Subito dietro troviamo il suo compagno di squadra Andrea Locatelli, autore di un gran passo in avanti nella seconda giornata e accreditato del sesto crono. Ancora un rookie in settima posizione, si tratta di Sam Lowes. Apparso già abbastanza soddisfatto della sua Ducati, il pilota del team Marc VDS si porta a sette decimi da Bulega ed è il terzo indipendente davanti all’altro ducatista Michael Ruben Rinaldi, che chiude la top 10 con la Panigale V4R del team Motocorsa.

Tra i due si inseriscono Michael van der Mark e Alex Lowes. L’olandese, ottavo, è il secondo dei piloti BMW dietro a Toprak Razgatlioglu, da cui paga un ritardo di sette decimi. Il britannico invece è il miglior piazzato tra i piloti Kawasaki e non va oltre il nono tempo. Per trovare l’altra ZX-10RR bisogna scorrere fino alla 15esima posizione, dove c’è Axel Bassani, piuttosto in ritardo rispetto al gruppo di testa.

11° tempo per Remy Gardner, che sfiora la top 10 per 24 millesimi. L’australiano del team GRT precede Garrett Gerloff, 12° con la BMW della formazione Bonovo. Più in difficoltà per i rispettivi compagni di squadra: Dominique Aegerter è 13° ed è il primo a superare il secondo di ritardo dalla vetta, mentre Scott Redding è addirittura 17°. Il duo Honda viaggia nelle retrovie insieme a Tito Rabat e la coppia MIE, oltre a Philipp Oettl e Bradley Ray, in estrema difficoltà.