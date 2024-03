SBK | Honda: “L’obiettivo è tornare al vertice da metà stagione”

Tra le importanti decisioni riguardanti il rilancio del progetto Honda nel Mondiale Superbike, c’è quello che i responsabili HRC hanno affidato a José Escamez. Lo spagnolo, proveniente dal team giapponese di MotoGP, è ora alla guida della squadra al posto dell'ex pilota britannico Leon Camier, che si è dimesso dall'incarico assunto nel 2021. Per Escamez, ex pilota di motocross e coordinatore di Repsol Honda negli ultimi anni, gli ultimi mesi sono stati all'insegna dell'apprendimento e dell'aggiornamento dopo il passaggio dal paddock dei prototipi alle moto derivate di serie.

Motorsport.com ha approfittato dei test privati che si stanno svolgendo questa settimana al Circuito di Barcellona per parlare con il dirigente e chiedergli cosa ha trovato quando è entrato nel box della SBK. "Ho trovato un team con un progetto quadriennale che, purtroppo, non è riuscito a brillare come ci si aspettava. Per prima cosa abbiamo cercato di analizzare la situazione e di trovare delle soluzioni. Attualmente, siamo in questo processo, stiamo capendo un po' cosa sta succedendo e perché. Stiamo applicando l'esperienza per andare nella direzione che tutti noi vogliamo", spiega Escamez.

Quattro anni fa, con la nuova CBR 1000 RR-R Fireblade 2024, è stato avviato un nuovo progetto, con l'ingaggio di Alvaro Bautista prima e di due giovani piloti come Iker Lecuona e Xavi Vierge poi. Ora parte un nuovo progetto all'interno dello stesso progetto iniziato nel 2020. "È una continuità totale del progetto, anche se iniziamo il quinto anno e lo facciamo con una moto completamente nuova, anche se, dall'esterno, sembra che non sia cambiato molto. Sono state apportate importanti modifiche tecnologiche in termini di elettronica e aerodinamica, e stiamo ancora lavorando per rendere la Fireblade una moto competitiva in pista, oltre alle prestazioni della moto stradale”.

José Escamez, team manager de Honda SBK, habla con Iker Lecuona

Tuttavia, la rifondazione del progetto non è iniziata al primo appuntamento dell'anno in Australia come ci si aspettava, a parte l'enorme sfortuna dell'infortunio di Lecuona, che lo ha messo fuori gioco nel precedente test di Phillip Island. "Purtroppo, il salto che abbiamo fatto non viene visto dall'esterno, perché è oscurato dal grande passo in avanti compiuto dagli altri marchi", ha spiegato. "Se si guardano i tempi degli anni precedenti, abbiamo fatto chiaramente dei progressi, ma non si vedono perché anche gli altri ne hanno fatti di enormi", aggiunge.

Il nuovo responsabile del team giapponese si rende conto che il problema è la gestione della potenza: "Il problema principale che stiamo affrontando ora è che la moto ha un grande potenziale, ma è molto difficile da gestire con il tipo di motore che ha, con molta potenza. Questo rende complicato per i piloti lavorare su accelerazione, curva e frenata".

La difficile situazione di HRC nel Mondiale Superbike ha un chiaro parallelo in MotoGP, dove la situazione è altrettanto grave. Tuttavia, l'impegno di Honda per cercare di uscire dal tunnel è identico: "Assolutamente sì, la gestione è la stessa e alcuni dei problemi che stiamo affrontando sono molto simili. Al momento stiamo lavorando nella stessa direzione, naturalmente la MotoGP è ancora la priorità per Honda, ma questo non significa che si stia lasciando da parte il progetto SBK”.

Iker Lecuona, Team HRC Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Gli ambiziosi obiettivi a breve termine di Honda

Nonostante Honda non abbia fissato alcuna scadenza, almeno a porte chiuse, Escamez ha un obiettivo chiaro e ambizioso per il suo primo anno alla guida della squadra. "Non stiamo parlando di uno o due anni, l'obiettivo è questa stagione. Sappiamo che sarà difficile e che all'inizio della stagione non siamo riusciti a seguire il piano che avevamo previsto (a causa dell'infortunio di Iker). Ma abbiamo bisogno di un cambiamento a breve termine e puntiamo a farlo prima della metà di questa stagione. L'obiettivo è quello di lottare nelle posizioni di testa per tornare dove un team factory come Honda si deve trovare normalmente".

Per questo, però, contano anche gli avversari e quest'anno il salto di qualità della concorrenza è stato importante: "Oltre al fatto che i rivali sono partiti molto forte, dal mio punto di vista è un campionato molto competitivo ed equilibrato, non è facile. I nostri rivali hanno un livello di esperienza e di successo che noi non abbiamo, squadre come la Ducati negli ultimi anni, la Kawasaki, persino la Yamaha... Dall'anno scorso la BMW ha fatto un grande passo avanti e noi dobbiamo seguire la stessa direzione.

Come membro del team Honda MotoGP fino alla scorsa stagione, Escamez è aggiornato sulla situazione. "La verità è che ora sono molto concentrato sul progetto SBK e non ho seguito tanto la MotoGP quest'anno, ma bisogna avere pazienza e darsi un margine, le cose non possono cambiare immediatamente. Passare da un progetto stagnante a uno di successo richiede tempo", avverte.

Quest'anno il mercato dei piloti della MotoGP si preannuncia molto intenso e con molti movimenti, cosa che la SBK ha sperimentato l'anno scorso, ma che Escamez non esclude che continui ora. "È troppo presto per dire qualcosa, non abbiamo ancora fatto due gare, ma è molto probabile. Possiamo intuire che potrebbero esserci cambiamenti e spostamenti e, se ci saranno, saremo pronti", ha detto il nuovo responsabile della Honda in SBK.