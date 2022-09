SBK | Barcellona, Superpole Race: Bautista da 10

Carica lettore audio

Sembra che nessuno riesca a fermare Alvaro Bautista, che inaugura la domenica di gare a Barcellona con un nuovo trionfo. Il pilota Ducati, che già si era mostrato il più veloce nel warm-up di questa mattina, si è imposto nella Superpole Race girando con tempi irraggiungibili e battendo il nuovo record della pista. Lo spagnolo incrementa il proprio vantaggio in classifica su Toprak Razgatlioglu e Jonathan Rea, a 50 e 55 punti di distacco rispettivamente.

Bautista passa sotto la bandiera a scacchi con poco più di un secondo di vantaggio su Jonathan Rea, terzo per tutta la gara ma poi autore di un sorpasso facile sul compagno di squadra proprio all’ultimo giro. Il sei volte iridato guadagna perciò il secondo gradino del podio anche se non riesce mai a tenere lo stesso ritmo del rivale in campionato. Più remissivo è Alex Lowes, nelle prime fasi molto aggressivo e pronto a sferrare l’attacco su Bautista da un momento all’altro. Il britannico però perde terreno nella seconda metà di gara e nell’ultima tornata viene sopravanzato dal compagno di squadra. Gioco di strategia? Chi può dirlo.

Resta ai piedi del podio Toprak Razgatlioglu, più opaco rispetto ai rivali per il titolo. Il campione in carica continua a faticare a Barcellona e non riesce a combattere con i primi tre, dovendosi accontentare della quarta posizione a ben cinque secondi di distacco dal vincitore della Superpole Race. Il pilota Yamaha si rende protagonista di un breve duello con Michael Ruben Rinaldi, in cui riesce ad avere la meglio. Il romagnolo della Ducati è così relegato in quinta piazza, da cui scatterà in Gara 2 questo pomeriggio.

Ottima la gara di Philipp Oettl, che dopo la delusione di Gara 1 si riscatta e chiude la Superpole Race in sesta posizione. Il tedesco del team Go Eleven è il migliore dei piloti indipendenti e precede la Honda di Xavi Vierge, settimo. Il compagno di squadra dello spagnolo è invece il grande deluso di questa domenica mattina: scattato dalla pole, si è trovato protagonista di un incidente con Andrea Locatelli ed è finito a terra al primo giro, con il bergamasco rientrato in pista ma ultimo al traguardo.

Può iniziare a sorridere Scott Redding, che riesce a conquistare la top 10 nella gara sprint: il britannico passa sotto la bandiera a scacchi in ottava posizione e resta davanti al compagno di marca Loris Baz. Il francese conquista la nona posizione proprio nel finale beffando il futuro vicino di box Garrett Gerloff, decimo al traguardo dopo il podio di Gara 1. Finisce nella ghiaia invece la gara di Michael van der Mark, fortunatamente senza conseguenze. Domenica mattina complicata anche per Axel Bassani, che non va oltre il 16° posto per un largo alla prima curva mentre era in bagarre. Il portacolori Motocorsa resta alle spalle dell’altro italiano Roberto Tamburini, 15°.