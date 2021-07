Furia Razgatlioglu: “Gerloff errore stupido e grave!”

È finita alla prima curva Gara 2 di Toprak Razgatlioglu, che si è trovato nella ghiaia incolpevole di un incidente causato da Garrett Gerloff. Il turco ha fatto le spese dell’irruenza del pilota GRT, che si è mostrato aggressivo dal semaforo, provando ad andare al comando della gara senza riflettere troppo. Si chiude così in pochi metri la corsa di Razgatlioglu, che ora paga ben 37 lunghezze dal leader Jonathan Rea.

Il pilota Kawasaki non si è lasciato sfuggire l’occasione d’oro e ha conquistato la tripletta in Gara 2, andando a incrementare il vantaggio nella generale, di cui aveva ripreso il comando ieri nella prima manche. Il campione in carica ha ora un vantaggio discretamente rassicurante, mentre Razgatlioglu, che arrivava ad Assen da leader del mondiale, ora è costretto a inseguire in quella che si è trasformata una missione complicatissima.

Non sono però mancate le conseguenze per la manovra sconsiderata di Gerloff. L’episodio è finito immediatamente sotto l’analisi della Direzione Gara, che ha deciso di comminare una penalità allo statunitense, rimasto in piedi e in gara, pur avendo perso diverse posizioni. L’alfiere GRT si è trovato costretto a passare per la corsia box per scontare il suo ride through. Pochi giri dopo però, anche la gara di Gerloff è terminata nella ghiaia. Una scivolata ha messo fine alla sua Gara 2, ma la disperazione vista sia durante il passaggio in corsia box sia mentre si allontanava dalla pista sembrano più un realizzare la gravità della manovra.

Non è inoltre la prima volta che Gerloff si rende protagonista di episodi simili (lo avevamo già visto ad Estoril con Jonathan Rea, con quest’ultimo che però era riuscito a restare in piedi). Oggi lo statunitense è stato arbitro di quella che può essere la lotta mondiale e lo stesso Razgatlioglu è perfettamente consapevole di quanto sia diventato difficile ora recuperare terreno.

Il turco del team Pata Yamaha commenta con stupore e con rabbia la manovra di Gerloff: “Sono sorpreso perché è un grave e stupido errore. Eravamo solo alla partenza, ma perché devi provare a frenare così forte? Tra l’altro sono in lotta per il mondiale e per giunta pilota Yamaha! Questo è un errore, ma non so...”.

Il rammarico è ancora maggiore se pensa al potenziale che aveva per questa Gara 2, finita dopo pochi metri: “Questa gara sarebbe potuta andare bene, perché avevamo montato la stessa anteriore di sempre, ma avevamo cambiato la posteriore. Quindi saremmo potuti essere forti, ma comunque il weekend è finito. Ora il campionato per me diventa difficile, ma ora ad ogni gara provo a lottare per la vittoria perché ora non posso guardare alla classifica, abbiamo 37 punti di distacco. Poi vedremo le prossime gare”.