SBK, Assen, Gara 2: ancora Rea, primo podio per Locatelli!

Il round di Assen regala sempre emozioni e colpi di scena, ricordandoci come una curva cambia tutto: è proprio ciò che succede in Gara 2, che modifica le sorti della domenica pomeriggio e soprattutto della classifica generale. Garrett Gerloff diventa arbitro del mondiale con una manovra esagerata su Toprak Razgatlioglu alla prima curva del giro iniziale e lo butta fuori dalla gara. Grande tegola per il turco della Yamaha, che perde punti preziosi in chiave iridata in quello che è a tutti gli effetti il weekend di Jonathan Rea.

Ciò che non cambia infatti è l’esito finale del pilota Kawasaki: in Gara 2, il campione in carica trionfa anche nella seconda manche lunga del round di Assen e allunga nel mondiale, approfittando del clamoroso zero di Razgatlioglu. Rea ora è saldamente al comando della classifica con 37 punti di vantaggio sul pilota Yamaha, dopo aver tagliato il traguardo con un margine di un secondo e mezzo sul primo degli inseguitori.

Scott Redding è autore di una grande prova di forza e passa sotto la bandiera a scacchi in seconda posizione, conquistando un nuovo podio in questo weekend che lo porta a ricucire il gap nella classifica generale. Il pilota Ducati si riscatta, almeno in parte, dai round negativi e riesce a rendersi protagonista di un’ottima prestazione, dove beffa nel finale uno strepitoso Andrea Locatelli.

Se una parte del box Yamaha è delusa dall’esito di Gara 2, il lato numero 55 festeggia uno splendido podio: Andrea Locatelli disputa una grandissima gara e si conferma in ottima forma ad Assen, conquistando il terzo posto finale. Il campione del mondo Supersport in carica vola nella seconda manche ed è talmente efficace da portarsi al comando nelle fasi iniziali. Il passo di Rea e Redding era troppo veloce e si è dovuto piegare ai due che lo precedono, ma in Olanda dimostra di poter essere della partita.

Locatelli riscatta il team Pata Yamaha dal brutto inizio di Gara 2, ma anche la Direzione Gara dà ragione a Toprak Razgatlioglu: l’incidente avvenuto fra il turco e Garrett Gerloff alla prima curva è stato messo sotto investigazione, per poi infliggere un ride through allo statunitense. Domenica da dimenticare per l’alfiere GRT, che scivola poi a metà gara dopo aver scontato la penalità e finisce la sua domenica nella ghiaia.

Ai piedi del podio resta Chaz Davies, che riesce a conquistare una buona quarta posizione, chiudendo come primo degli indipendenti e secondo dei piloti Ducati. Fatica infatti maggiormente Michael Ruben Rinaldi, in lotta per la vittoria nelle primissime fasi di gara ma poi arretrato negli ultimi giri. Il romagnolo non riesce a tenere il passo dei primi e passa sotto la bandiera a scacchi in ottava posizione.

Rinaldi cerca di difendere la sua posizione da un Alvaro Bautista rinvigorito in questa Gara 2 e quinto al traguardo. Lo spagnolo della Honda precede l’idolo di casa Michael van der Mark. L’olandese si riscatta dalla caduta di questa mattina e conquista un settimo posto, primo dei piloti BMW. Sorride di meno Tom Sykes, che cade al penultimo giro e risale in moto per chiudere in 15esima posizione. Anche Alex Lowes entra nella lotta con Rinaldi e Bautista, ma è settimo al traguardo, proprio davanti al romagnolo della Ducati. Chiudono la top 10 un ottimo Axel Bassani e Leon Haslam, nono e decimo rispettivamente.