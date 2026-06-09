F1 | Fornaroli debutta con la McLaren: sarà al volante della MCL40 nelle FP1 di Barcellona

Leonardo Fornaroli vivrà a Barcellona uno dei momenti più attesi da ogni pilota: il debutto ufficiale in un weekend di Formula 1. Il giovane italiano, parte del programma di sviluppo McLaren, prenderà parte alla prima sessione di prove libere del GP di Spagna, salendo sulla MCL40 al posto di Lando Norris e utilizzando per l’occasione il numero 67.

Per il 21enne si tratta di un passaggio significativo nel percorso intrapreso con la squadra di Woking, che lo ha accolto a fine 2025 dopo due stagioni da protagonista nelle categorie propedeutiche, culminate con i titoli in Formula 3 nel 2024 e in Formula 2 nel 2025 in maniera consecutiva, come riuscito a pochi altri.

Un’ascesa rapida che ha convinto McLaren a inserirlo nel proprio programma, dove oggi ricopre il ruolo di pilota del simulatore supportando gli ingegneri sia fuori sia durante il weekend di gara. Il debutto nelle libere, però, non arriva a freddo. Negli ultimi mesi Fornaroli ha completato diversi test TPC al volante della McLaren del 2023, girando a Silverstone, ad Austin e anche a Barcellona.

Leonardo Fornaroli nei test con la McLaren ad Austin Foto di: McLaren

Un bagaglio utile per apprendere i primi segreti di una monoposto di Formula 1, anche se la MCL40 rappresenta un salto tecnico differente. Rispetto allo scorso anno le vetture sono cambiate in modo profondo, non solo per la riduzione del carico aerodinamico, ma anche per la diversa gestione dell’energia, dovendo riadattare certi aspetti.

Per un pilota che svolge un ruolo chiave nel simulatore, avere un riferimento reale della vettura attuale è fondamentale, perché permette di affinare la correlazione tra sensazioni, dati e modelli virtuali, rendendo più efficace il lavoro di sviluppo che Fornaroli porta avanti dietro le quinte durante la stagione. Anche per questo il test in FP1 è così importante.

A Barcellona McLaren probabilmente porterà anche qualche altra novità e ci sarà ancora da effettuare un test con l'ala anteriore che era stata introdotta in Canada e poi messa da parte. Una bella opportunità per il giovane italiano per accumulare altra esperienza.