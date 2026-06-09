F1 | "Siete dei maghi": come Racing Bulls ha fatto jackpot a Monaco con il miglior risultato dell'anno

Un anno fa la Racing Bulls aveva chiuso il Gran Premio di Monaco in sesta e settima posizione, sfruttando anche un pizzico d’astuzia strategica in una gara atipica, segnata dall’obbligo di effettuare due soste. Migliorare quel bottino sembrava complicato, e invece quest’anno il team di Faenza ha centrato un quinto e un sesto posto, raccogliendo punti pesanti che hanno dato una scossa alla classifica.

Grazie ai 18 punti raccolti tra le stradine del Principato, complice anche la penalizzazione inflitta a Pierre Gasly, la Racing Bulls si è riportata a ridosso dell’Alpine, ora distante appena due lunghezze. Ancora più interessante, però, è il modo in cui questo bottino è arrivato: perché anche quest’anno non sono mancate scelte strategiche… particolari.

Partendo con Liam Lawson in decima posizione, già dentro la zona punti, la Racing Bulls si trovava nelle condizioni ideali per portare almeno una vettura in top 10. Una prospettiva che si è rafforzata ulteriormente quando Verstappen è stato costretto al ritiro per un problema al motore.

Liam Lawson, Racing Bulls Foto di: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Gli episodi nel resto della corsa, dal ritiro di Lando Norris per un problema di affidabilità alle due penalità inflitte a Gasly e George Russell, hanno poi aperto la strada fino al quinto posto. Certo, la dea bendata ha aiutato, ma la propria fortuna bisogna anche saperla costruirla, soprattutto quando non si commettono gli errori degli altri: la FIA aveva infatti avvertito i team già prima della gara di non tagliare troppo l’ingresso della pit lane perché avrebbe potuto comportare una sanzione.

Ma la strategia più efficace è stata quella costruita attorno ad Arvid Lindblad, che scattava dalla quindicesima casella, posizione che ha poi mantenuto allo start. Prima accennavamo a come, con le due soste obbligatorie, lo scorso anno molte squadre avessero giocato d’astuzia sfruttando uno dei due piloti per rallentare il gruppo e offrire all’altro la finestra ideale per fermarsi ai box.

Sebbene quest’anno non fossero più previste le due soste obbligatorie, la Williams ha comunque deciso di riproporre quella tattica, rallentando il gruppo prima con Carlos Sainz e poi con Alex Albon. Una scelta che, paradossalmente, si è in parte rivoltata contro il team. Partendo più indietro, la Racing Bulls ha infatti optato per non fermare Arvid Lindblad e prolungare il più possibile il suo stint con il set di medie.

Arvid Lindblad, Racing Bulls Foto di: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Pur accusando comunque un certo degrado, la scelta della Williams di rallentare così tanto il gruppo con Albon ha finito per attenuare i consumi: anzi, i problemi di deployment che affliggevano la FW47 hanno offerto alla Racing Bulls un ulteriore margine per approfittarne. Per Albon era relativamente semplice controllare il ritmo nelle sezioni lente, ma per difendersi nelle parti più veloci del circuito era costretto a ricorrere al boost quasi a ogni giro.

Questa continua tattica ha finito per generare problemi di deployment, al punto che Albon è stato infine colto di sorpresa proprio da Lindblad sul rettilineo principale: il britannico della Racing Bulls è riuscito a superarlo e a dare slancio alla propria strategia. Una volta liberatosi dal connazionale, Lindblad ha potuto tornare a spingere, e questo gli ha permesso di sopravanzare anche Carlos Sainz nel momento in cui lo spagnolo è rientrato ai box.

In effetti, dopo il suo pit stop Sainz è rientrato davanti ad Albon, ma non davanti a Lindblad, che nel frattempo aveva guadagnato quei pochi secondi necessari per restare davanti, vanificando così in parte la strategia della Williams. Quando poi è entrata la Safety Car per l’incidente di Lance Stroll, gli ingegneri del team di Faenza hanno deciso di non rientrare, perché fermarsi non avrebbe portato alcun punto.

Arvid Lindblad, Racing Bulls Foto di: Alessio Morgese/NurPhoto via Getty Images

La scelta di restare in pista in attesa di una possibile bandiera rossa, osservando anche il progressivo cedimento dell'asfalto, ha prodotto i suoi effetti. L’interruzione ha infatti permesso di cambiare gli pneumatici senza perdere posizione, conservando così l’ottavo posto che, grazie alle penalità inflitte a Gasly e Russell, si è trasformato in uno splendido sesto posto.

Una tattica che ha portato poi lo stesso Lindblad a definire i suoi ingegneri “dei maghi” nel momento in cui il piano si è concretizzato. “Nella prima parte di gara il passo era in realtà più veloce di quanto mi aspettassi, quindi riuscivo ad andare abbastanza forte. Poi ovviamente le Williams hanno iniziato a fare un po’ di giochi, e queste vetture sono progettate per andare a tutta, non per girare 3‑4 secondi più lente", ha aggiunto l'inglese.

“Quando succede, le cose smettono di funzionare, e ti ritrovi quasi a tamponarli perché ti stanno rallentando, ma allo stesso tempo i sistemi non lavorano più correttamente e diventano quasi un ostacolo. Diventa persino difficile tenere la macchina in pista. Ero anche su una gomma con 50 giri, che aveva visto giorni migliori, quindi sì, non è stata la parte più divertente della gara. Però la bandiera rossa è arrivata al momento perfetto per noi. Abbiamo tirato i dadi con la strategia, ma alla fine ci ha premiati”.