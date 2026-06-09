WEC | Genesis ammette di avere "un po' d'ansia" per Le Mans: "Non abbiamo effettuato test di 24 ore"

Nuova arrivata nel WEC in questa stagione, la Genesis dovrà affrontare una delle sfide più impegnative dell'endurance: la 24 Ore di Le Mans. La classica francese rappresenta già una montagna da scalare per i costruttori più esperti; per una scuderia giovane come Genesis, l'ostacolo si preannuncia quindi ancora più imponente.

Sebbene l'inizio di stagione della scuderia sia stato piuttosto incoraggiante, con in particolare un primo ingresso a punti grazie all'ottavo posto della GMR-001 n. 17 alla 6 Ore di Spa, Genesis ha anche incontrato diversi problemi iniziali con la sua Hypercar. Una situazione tutto sommato logica per un programma che è ancora agli inizi.

"Alla fine ci stiamo cimentando con l'Everest molto presto", ha scherzato Cyril Abiteboul, il direttore del team, nel paddock di Le Mans martedì. "Avrei preferito che Le Mans si tenesse intorno a ottobre-novembre, mi sentirei meglio, ma vabbè, è così."

"Abbiamo molti motivi di soddisfazione per questo inizio di programma, per questo inizio di campionato. Abbiamo ancora del lavoro da fare, in particolare sull'affidabilità, perché abbiamo visto che ci sono stati degli incidenti che ci hanno costretti a rimanere fermi ai box per tanti minuti nelle prime due gare".

"Quindi, in effetti, affrontare le 24 Ore è ancora più stressante. Non abbiamo avuto molto tempo per prepararci".

Genesis affronterà la 24 Ore di Le Mans per la prima volta quest'anno. Foto di: Marc Fleury

Abiteboul assicura che i problemi di affidabilità riscontrati ad Imola e a Spa sono stati chiaramente identificati e che sono già state definite delle soluzioni. Il team dispone tuttavia di pochi mezzi per testare queste correzioni in fabbrica, mentre l'organizzazione di prove in pista rimane complessa e particolarmente vincolante nell'attuale contesto del programma.

"Questi problemi sono stati individuati già da un po'. Purtroppo, ci sono cose che richiedono più tempo per essere corrette. Soprattutto perché, ancora una volta, convalidare realmente le cose su 24 ore è molto complicato. È ovvio, ci vuole molto tempo", ha dichiarato il francese.

"Anche perché, questo è uno dei punti deboli del nostro programma, ma abbiamo avuto pochi, almeno finora, mezzi di sviluppo, banchi di prova, che ci consentano di lavorare in modo continuo. Quindi questo significa che il nostro mezzo di validazione è essenzialmente la pista".

"E organizzare test di resistenza non è una cosa che si può fare ogni cinque minuti. Ci sono molte limitazioni regolamentari. E poi, dal punto di vista logistico, una volta che la stagione è iniziata – è iniziata tardi – ma una volta che inizia, procede comunque abbastanza velocemente".

"Ci sono dei veri e propri punti critici sulla vettura. Non sono molti, sono noti, sono ben identificati. Sappiamo se ci sono problemi, sappiamo esattamente cosa fare e siamo in grado di reagire in modo da perdere il minor tempo possibile".

La GMR-001 non ha ancora effettuato alcun test di 24 ore. Foto di: Marc Fleury

La 24 Ore di Le Mans costituisce un caso unico nel calendario del FIA WEC. Nessuna delle altre sette gare supera le dieci ore di gara, con i 1812 km del Qatar che rappresentano l'unica altra prova di lunga durata.

Cyril Abiteboul ha quindi ammesso che Genesis non ha ancora mai fatto correre la sua GMR-001 per 24 ore consecutive. In altre parole, l'Hypercar con la sua livrea speciale sperimenterà questa durata di funzionamento per la prima volta in condizioni reali durante la gara di Le Mans.

Il francese ammette che questa mancanza di verifica su un ciclo completo di 24 ore genera inevitabilmente una certa preoccupazione riguardo all'affidabilità di alcuni componenti, un elemento più che determinante in una gara in cui la resistenza meccanica è importante quanto la pura prestazione.

"Abbiamo effettivamente potuto effettuare un test di resistenza al Paul Ricard, tra Imola e qui", ha confidato. "Ma non abbiamo fatto un test di 24 ore, abbiamo perso delle ore. È proprio per questo che domenica (durante la giornata di test) abbiamo continuato a far girare componenti con un chilometraggio molto elevato. Abbiamo continuato ad accumulare distanza e chilometraggio su questi componenti per vedere a che punto sono".

"Non abbiamo scoperto nuovi problemi durante questo test di resistenza, ma abbiamo dovuto affrontare problemi noti sui quali sono state apportate delle modifiche da allora. Ma ancora una volta, ci scontriamo con la difficoltà di avere opportunità per la validazione di queste soluzioni. Quindi, a questo punto, non sappiamo ancora se si tratti di soluzioni definitive".

Imparare prima di gareggiare

Il direttore di Genesis sottolinea tuttavia che questa prima partecipazione a Le Mans deve essere considerata innanzitutto come una tappa in questo percorso di apprendimento accelerato per l'intero programma.

Nonostante i dubbi persistenti, l'obiettivo principale rimane quello di vivere una prima esperienza solida nella Sarthe e di continuare a potenziare il progetto.

"Quando si corre per 24 ore, si impara su tutti gli aspetti: la parte umana, quella materiale, l'auto, l'hardware, il software", ha aggiunto Abiteboul. "Accumuleremo effettivamente molti dati. Anche domenica (nei test) abbiamo imparato molte cose".

"In ogni caso, per il momento, quello che desideriamo già è avere un'edizione, la nostra prima edizione a Le Mans, che sia la migliore possibile. Per quanto riguarda l'affidabilità, le cose sono in corso, arriveranno".