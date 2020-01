WRC, Tanak si presenta in Hyundai ed elogia la i20 dopo i test

Fa un certo effetto quando un pilota che ha appena vinto un titolo iridato cambia casacca, veste nuovi colori e inizia un'avventura differente, ma senza dubbio eccitante. E' questo il caso di Ott Tanak, fresco campione del mondo WRC e nuovo pilota di Hyundai Motorsport.

Il pilota estone ha fatto visita ad Alzenau, sede di Hyundai Motorsport, e ha indossato per la prima volta l'abbigliamento ufficiale della squadra coreana.

"Nel poco tempo che abbiamo avuto il mese scorso siamo tornati al lavoro. Siamo stati molto impegnati sino a ora. Ognuno ha dato a noi il pieno supporto. Ho ancora tante persone del team che devo conoscere, ma questo è normale all'inizio di una nuova avventura. Ho trovato un team estremamente appassionato e concentrato sui propri obiettivi".

Nel corso delle ultime settimane, Tanak ha provato la Hyundai i20 Coupé WRC. La prima impressione del 32enne estone è stata positiva.

"Sono stato sorpreso in modo positivo del primo test. Mi sono sentito subito a mio agio in macchina. Ogni vettura ha una sua anima, ma sino a ora posso dire che la i20 sia una vettura con un pacchetto competitivo. Abbiamo altri giorni di test prima di Monte-Carlo e cercheremo di essere pronti per la prima gara della stagione".

"Ho appena vinto il mio primo titolo nel WRC, ma la nuova stagione significa che si partirà da un foglio bianco. Metterò tutta la mia esperienza per aiutare il tem e assieme lavoreremo per difendere i titoli che abbiamo vinto nel 2019".

"Cerco sempre di iniziare la stagione in maniera consistente, iniziando l'anno con un buon feeling. Per la stagione, tutto sarà possibile. Ho un team molto forte alle mie spalle, dunque lotteremo in maniera dura. Condividiamo la stessa voglia e le stesse aspirazioni. Non vedo l'ora che inizi la nuova stagione".