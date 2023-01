WRC | Kalle Rovanpera rinuncia a correre con il numero 1

Carica lettore audio

La entry list del Rallye Monte-Carlo diramata dall'ACM (Automobile Club de Monaco, i promotori dell'evento) non ha riservato particolari sorprese. Era già chiaro che le Rally1 iscritte sarebbero state 10, le 9 ufficiali più quella noleggiata da Jourdan Serderidis, ma gli occhi di tutti sono andati sulla prima casella della lista.

Questa era ed è occupata dal campione del mondo in carica del WRC, Kalle Rovanpera, il quale ha anche preso una decisione riguardo il numero da utilizzare nel 2023. Il punto di domanda era: utilizzerà l'1 come gli spetta di diritto o manterrà il suo numero usato sino a ora, facendone a meno?

La risposta è arrivata puntuale: Kalle Rovanpera correrà la stagione 2023 del Mondiale Rally con il 69, numero che ha usato sino alla passata stagione e che gli ha certamente portato fortuna. Così il numero 1 torna a sparire anche dal WRC dopo un paio di stagioni.

Per risalire all'ultima volta in cui il numero 1 non è stato utilizzato dobbiamo tornare al 2020, quando Ott Tanak - fresco vincitore del titolo iridato l'anno prima - decise di esporre il numero 8 sulle carene della sua Hyundai i20 Coupé WRC Plus.

In precedenza, ma anche in seguito alla vittoria dell'estone, il numero 1 è sempre stato utilizzato da Sébastien Ogier, 8 volte campione del mondo che ha sempre voluto sfoggiarlo appena possibile. Nella stagione 2020, quando l'1 era di diritto di Tanak, il campione di Gap utilizzò il 17. Quest'anno, dopo una stagione part-time e con una dallo stesso formato ormai alle porte, userà ancora il 17.

Per quanto riguarda gli altri numeri, in casa Toyota Elfyn Evans correrà con il 33, mentre Takamoto Katsuta con il 18. A parte il Rallye Monte-Carlo, Ogier e Katsuta si alterneranno al volante della terza Toyota GR Yaris Rally1.

In casa Hyundai Motorsport, Thierry Neuville sarà distinguibile per il numero 11 sulle fiancate, Esapekka Lappi per il 4, Dani Sordo per il 6 e Craig Breen per il 42. Anche in questo caso, Sordo e Breen si alterneranno al volante della terza i20 N Rally1.

M-Sport avrà 2 equipaggi fissi: Ott Tanak avrà sempre il solito 8, mentre Pierre-Louis Loubet sarà riconoscibile per il numero 7. Il gentleman driver Jourdan Serderidis correrà con il 9, mentre Lorenzo Bertelli che farà il suo esordio stagionale al Rally di Svezia avrà il 37.

WRC 2023 - tutti i numeri dei piloti Rally1

Team Pilota Numero di gara Toyota Gazoo Racing Kalle Rovanpera 69 (Campione) Elfyn Evans 33 Sébastien Ogier 17 Takamoto Katsuta 18 Hyundai Motorsport Thierry Neuville 11 Esapekka Lappi 4 Dani Sordo 6 Craig Breen 42 M-Sport Ford Ott Tanak 8 Pierre-Louis Loubet 7 Jourdan Serderidis 9 Fuckmatiè WRT Lorenzo Bertelli 37