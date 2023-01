WRC | Ecco la entry list del Rallye Monte-Carlo 2023

Carica lettore audio

Puntuale, nel primo pomeriggio di oggi, l'Automobile Club de Monaco ha pubblicato la entry list ufficiale del Rallye Monte-Carlo primo appuntamento dei 13 che compongono il calendario WRC 2023.

I promotori dell'evento avevano dato come termine massimo per presentare nomi e cognomi di piloti, navigatori e team che correranno nei dintorni del Principato proprio la giornata di oggi e le carte sono state pubblicate.

75 le vetture che prenderanno parte al Rallye Monte-Carlo 2023. Spiccano le 10 iscrizioni delle Rally1, ossia le vetture che si sfideranno per vincere la classifica assoluta. Toyota Racing si presenterà in formazione allargata, con ben 4 vetture, schierando tutti i suoi equipaggi che ha sotto contratto.

Spicca il nuovo campione del mondo Kalle Rovanpera, che insieme a Jonne Halttunen correrà sempre con Toyota ma non con il numero 1 sulle fiancate che distingue il campione del mondo. Rovanpera continuerà a sfoggiare il 69, numero che gli ha portato non poca fortuna sino a qui.

Cambio forzato di numero per Sébastien Ogier. Niente più numero 1 per l'8 volte iridato, ma riecco il 17, numero già utilizzato nel 2020, quando l'1 era di diritto di Ott Tanak, all'epoca campione del mondo (ma che non utilizzò l'1 in gara).

Toyota sarà presente anche con Elfyn Evans e Takamoto Katsuta, mentre Hyundai Motorsport schiererà 3 Hyundai i20 N Rally1. Immancabile Thierry Neuville, vincitore a Monte-Carlo nel 2020. Al suo fianco ecco il neo arrivato Esapekka Lappi e Dani Sordo, che torna a correre nel Principato dopo una stagione di stacco (nel 2022 corse Solberg al suo posto).

M-Sport si presenterà con una line up piloti nuova di zecca e zeppa d'aspettative. Ott Tanak e Pierre-Louis Loubet saranno i titolari nel 2023, una coppia piloti su cui il team di Dovenby Hall ha puntato tanto dopo i periodi di magra passati in seguito al biennio dorato con Sébastien Ogier.

La decima vettura Rally1 ibrida sarà per un pilota gentleman driver che l'ha noleggiata. Si tratta della Ford Puma Rally1 numero 9 di Jourdan Serderidis. Il greco potrà prendere parte a uno dei rally più difficili della stagione al volante della vettura che lo scorso anno ha sbancato Monte-Carlo con Sébastien Loeb e Isabelle Galmiche.

Se il numero delle Rally1 è esiguo, diverso il discorso per quanto riguarda le Rally2. 41 le vetture che rappresentano il passo precedente all'approdo nella classe maggiore. E questo dovrebbe essere per le Case e per la FIA il chiaro segnale di quale sia la categoria che, a oggi, funziona meglio di quelle che compongono la piramide ideata dalla Federazione nel 2020 che va dalle Rally5 - il livello più basso - alle Rally1.

Grande lotta nel WRC2 con tanti nomi importanti e vetture altrettanto interessanti. Spiccano le Skoda Fabia RS Rally2 del team TokSport affidate a Nikolay Gryazin, Marco Bulacia Wilkinson e il giovane talento finlandese Sami Pajari. Sempre con Skoda ecco Oliver Solberg, mentre M-Sport potrà contare su uno dei grandi favoriti per il successo di classe: Adrien Fourmaux, ma anche su Gregoire Munster.

Citroen Racing sarà presente con il team PH Sport per Yohan Rossel, ma anche con una struttura privata che vedrà schierare nelle prove Stéphane Lefebvre. Non sarà invece al via il campione in carica Emil Lindholm, così come Andreas Mikkelsen.

Al Rallye Monte-Carlo non saranno presenti le Rally3, ma ci saranno 5 RGT e 12 Rally4. Presenti anche le Rally5, con 6 vetture iscritte. Per consultare l'intera entry list del Rallye Monte-Carlo 2023 clicca QUI.