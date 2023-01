WRC | Bertelli correrà il Rally di Svezia con una GR Yaris Rally1

Carica lettore audio

Il WRC non ha dovuto attendere troppo per capire se e chi sarebbe stato il pilota privato a noleggiare almeno una volta la quarta Toyota GR Yaris Rally1 rimasta libera dopo la promozione di Takamoto Katsuta nel team ufficiale Royota Racing.

Lorenzo Bertelli ha annunciato nel tardo pomeriggio di oggi di aver noleggiato la GR Yaris Rally1 con il suo team, il Fuckmatiè World Rally Team, con cui prenderà parte al Rally di Svezia.

Il breve comunicato è apparso sul profilo Twitter di Lorenzo Bertelli e recita così: "Il mese prossimo prenderemo parte al Rally di Svezia con Toyota Gazoo Racing su una GR Yaris Rally1!".

"Non vedo l'ora di iniziare questa nuova avventura e correre al rally che più preferisco del calendario WRC", ha affermato il pilota nativo di Arezzo.

La notizia nella notizia è, appunto, che Bertelli non correrà più sotto il marchio Ford come invece ha fatto in tutte le occasioni in cui ha corso nel WRC.

Sarà la sua prima uscita nel Mondiale con Toyota, sfruttando la GR Yaris Rally1 rimasta libera con la promozione di Takamoto Katsuta nel team ufficiale al posto di Esapekka Lappi, passato in Hyundai Motorsport per prendere a sua volta il posto di Ott Tanak.

Toyota ha deciso di non sostituire Katsuta nel team junior, per cui rimane e rimarrà a disposizione di un noleggio proprio una vettura.

La quarta Yaris sarà subito impiegata anche al Rallye Monte-Carlo, con Toyota che schiererà tutti e 4 i suoi equipaggi sotto contratto per questa stagione.

In svezia, invece, sarà il turno di Lorenzo Bertelli. L'italiano, gentleman driver, ha anche svelato la livrea con cui correrà in Svezia.

I colori rimarranno quelli storici, ovvero il verde militare unito al nero per la carrozzeria e il giallo che vedremo sul tettuccio della GR Yaris e nei finestrini laterali posteriori. Bertelli, navigato ancora da Simone Scattolin, avrà come numero di gara il 37.

L'ultimo anno in cui Bertelli aveva usato vetture di un marchio differente da Ford è stato il 2013, quando per metà anno corse al volante di una Subaru Impreza STi N16 navigato dal copilota pluri campione italiano Lorenzo Granai.

E proprio con Granai l'aretino ha preso il via dell'ultimo rally WRC svolto. E' accaduto l'anno scorso al Rally di Nuova Zelanda quando i due Lorenzo corsero con una Ford Puma Rally1 EcoBoost Hybrid, cogliendo il settimo posto assoluto.