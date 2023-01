WRC | Hyundai presenta il team 2023 e la i20 N Rally1 aggiornata

Carica lettore audio

La stagione 2023 del WRC di Hyundai Motorsport è iniziata ufficialmente oggi con la presentazione del team che dovrà contendere i titoli iridati rally a Toyota Racing e M-Sport Ford.

Il team coreano ha presentato il team 2023 con le novità già annunciate nel corso delle ultime settimane del 2022, ossia i nuovi equipaggi che andranno ad affiancare Thierry Neuville - Martijn Wydaeghe e Dani Sordo - Candido Carrera.

Si tratta di Esapekka Lappi e Janne Ferm, i quali arrivano ad Alzenau dopo un anno part time in Toyota, ma anche Craig Breen e James Fulton. Il pilota irlandese è rientrato in Hyundai dopo appena una stagione da pilota titolare in M-Sport.

Lappi e Breen hanno preso il posto di Ott Tanak e Oliver Solberg. L'estone è diventato ora la punta di diamante di M-Sport, mentre lo svedese è tornato a correre nel WRC2 dopo il mancato rinnovo del contratto da parte di Hyundai.

La novità più grossa, però, è sulla vettura, la i20 N Rally1. Come Motorsport.com vi aveva anticipato qualche settimana fa, a fare la differenza rispetto alla passata stagione sono le novità a livello aerodinamico introdotte proprio per la nuova stagione che scatterà il 19 gennaio con il Rallye Monte-Carlo.

Farà il suo esordio il nuovo cofano motore, allungato nell'estremità iniziale (poco sopra la grande bocca adibita al raffreddamento) per creare maggiore carico aerodinamico, così come la nuova ala posteriore. Tutte e due le componenti sono già state provate negli ultimi test svolti nel 2022 con la chiara intenzione di omologarli a inizio 2023 e averle già a disposizione per Monte-Carlo.

2023 Hyundai i20 N Rally1 Hybrid Photo by: Hyundai Motorsport

Un'ulteriore novità che è possibile apprezzare dalle foto è legata agli specchietti retrovisori, anche questi rivisti per cercare di diminuire i vortici nocivi che spesso si generano in quella zona, ma anche per indirizzare meglio l'aria verso la zona posteriore della vettura stessa.

A livello organizzativo spicca ancora il mancato annuncio legato al team principal. Cyril Abiteboul è già stato scelto da diverse settimane, ma non è ancora stato presentato. Ad aprire la stagione WRC di Hyundai Motorsport è stato Sean Kim, presidente della sezione sportiva della Casa coreana.

"L'anno scorso è stato uno dei più impegnativi per noi come squadra, ma forse anche uno dei più gratificanti. Lavorare con una nuova serie di regolamenti tecnici e costruire la nostra prima auto ibrida non è stata un'impresa facile".

"Anche se abbiamo avuto un inizio di stagione difficile, ci siamo rialzati, ci siamo riorganizzati e abbiamo continuato a spingere; come risultato, siamo stati la squadra più performante nella seconda metà dell'anno e abbiamo concluso con un risultato incredibile".

"Ora la lavagna può essere cancellata, ma vediamo il 2023 come una continuazione del capitolo iniziato nel 2022. Abbiamo un pacchetto competitivo con la Hyundai i20 N Rally1 Hybrid, uno schieramento di equipaggi affamati di lottare per i titoli e un team che lavora sodo dietro le quinte, pronto a portare lo slancio da una stagione all'altra".

Per quanto riguarda la livrea 2023, si tratta di un semplice adeguamento con piccole modifiche. Quasi impercettibili. Spariscono i disegni futuristici sulle fiancate, ma lo schema dei colori rimane pressoché invariato su tutta la vettura. Non è ancora chiaro se sarà riproposto il tettuccio dorato per cercare di evitare che le temperature possano lievitare troppo all'interno dell'abitacolo nei rally più caldi o se, invece, il team cercherà differenti soluzioni, mantenendo così inalterata la livrea sino al termine della stagione.

Thierry Neuville, Hyundai Motorsport 1 / 8 Foto di: Hyundai Motorsport Martijn Wydaeghe, Hyundai Motorsport 2 / 8 Foto di: Hyundai Motorsport Esapekka Lappi, Hyundai Motorsport 3 / 8 Foto di: Hyundai Motorsport Janne Ferm, Hyundai Motorsport 4 / 8 Foto di: Hyundai Motorsport Craig Breen, Hyundai Motorsport 5 / 8 Foto di: Hyundai Motorsport James Fulton, Hyundai Motorsport 6 / 8 Foto di: Hyundai Motorsport Dani Sordo, Hyundai Motorsport 7 / 8 Foto di: Hyundai Motorsport Candido Carrera, Hyundai Motorsport 8 / 8 Foto di: Hyundai Motorsport

Per quanto riguarda i piloti, Thierry Neuville andrà ancora alla caccia del primo titolo iridato della carriera. Questa volta, però, sarà indiscutibilmente la prima guida, considerando l'addio di Ott Tanak e l'arrivo di un buon pilota - ma senza velleità di titolo - come Esapekka Lappi.

"La sfida di quest'anno è molto simile a quella delle stagioni precedenti; la competizione sarà di nuovo molto dura, ma dopo una seconda metà del 2022 competitiva per noi, penso che possiamo aspettarci una lotta più equa nel 2023. L'obiettivo rimane invariato: vincere entrambi i campionati. Quello costruttori è molto importante per Hyundai Motorsport, mentre il titolo piloti è un obiettivo per il quale sto ancora lottando".

"Penso che abbiamo gli strumenti per lottare in testa in ogni gara. Forse la lavagna è stata cancellata, ma la nostra prestazione nell'ultima gara della stagione precedente ha sicuramente contribuito alla motivazione della squadra. Non si è trattato solo di una vittoria, ma di un 1-2 finale, e il blocco del podio in Grecia è stato un altro punto di forza. È stata una spinta per tutti noi, soprattutto per i membri del team che hanno lavorato duramente, praticamente 24 ore su 24, per portarci dove siamo oggi con la Hyundai i20 N Rally1 Hybrid".