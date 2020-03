WRC, Ogier tuona: "Bella vittoria? Non dovevamo gareggiare!"

Alla fine Sébastien Ogier ha mostrato ancora una volta il suo pedigree di leggenda del WRC vincendo per la prima volta con la Toyota alla sua terza gara con la Casa giapponese, firmando per altro la sesta vittoria della carriera al Rally del Messico, pareggiando il record che sino a ieri era detenuto dal solo Sébastien Loeb.

Al termine della gara, arrivata alla PS21 dopo la cancellazione delle prove della domenica a causa della pandemia di coronavirus, Ogier non ha voluto festeggiare. E' sceso dalla sua Yaris numero 17 sorridente, ma visibilmente lontano dall'uomo che avrebbe voluto manifestare in ben altro modo la gioia di aver colto il successo con il quarto marchio con cui ha corso dopo Citroen, Volkswagen e Ford M-Sport.

"Questa vittoria dà sensazioni completamente differenti dalle altre, perché non sarebbe dovuta avvenire! Non avremmo dovuto correre. Proteggere le vite umane va oltre ogni altro interesse, di sicuro va oltre le corse! Se mettiamo in pericolo i tifosi, questa vittoria non ha alcun valore".

Così ha sentenziato Ogier. Parole dure, che vanno però nella direzione presa dagli altri campionati mondiali del motorsport. Invece il WRC è stata l'unica categoria a proseguire, ad andare avanti comunque, salvo poi mettere una pezza finale con l'annullamento delle ultime tre prove della gara per permettere a team e personale di poter tornare a casa dopo le misure prese dagli altri Paesi su tratte aeree da e per altre destinazioni.

Ogier ha anche rivelato che, alla vigilia del rally, avrebbe preferito non correre a causa della situazione creatasi negli ultimi giorni in tutto il mondo. Poi, però, ha prevalso il professionista. Ciò non toglie che il 6 volte iridato si sia mostrato ancora una volta sensibile a temi di grande rilievo.

"Di certo avrei preferito celebrare la nostra prima vittoria con Toyota in un contesto differente e celebrarlo in un'altra maniera, perché così è davvero strano. Non volevo correre. Sono stato convinto di farlo e ho fatto il mio lavoro, ma per me, proteggere le vite umane viene prima di tutto. Speriamo di non aver fatto danni ai nostri tifosi in Messico. Abbiamo avuto tanto supporto, come sempre, del resto. Ma senza i tifosi, non far loro autografi, foto... Per loro è difficile da comprendere... Ho cercato di fare le cose al mio meglio, cercando di avere rispetto di quello che il mondo sta cercando di fare in questo momento.

"Per quanto riguarda la gara, abbiamo fatto un buon lavoro. Sono stati due giorni molto buoni, senza errori. Il Rally del Messico è sempre una grande sfida ogni volta e abbiamo portato a casa punti molto importanti per il Mondiale in questo weekend".

"Se qualcuno giovedì mi avesse raccontato l'epilogo della gara, non ci avrei creduto perché giovedì non mi sentivo molto bene. Ogni giorno la situazione nel mondo cambia, è differente. Ho avuto alcune notizie mercoledì notte e non sono riuscito a dormire. Per questo giovedì ero combattuto, non sapevo se restare o andarmene senza correre. Non stavo facendo il lavoro che avrei dovuto fare".

"Così ho detto a me stesso: 'OK, facciamo la gara e la dobbiamo fare bene, altrimenti non partiamo nemmeno. Non avrei dovuto rimanere in quel limbo di incertezza, perché non sarei riuscito a fare assolutamente nulla. Venerdì mi sono sentito molto meglio e la macchina è stata perfetta per tutto il fine settimana. Non abbiamo avuto alcun problema e abbiamo vinto".