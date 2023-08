WRC | Toyota: Ogier sarà al via del Rally Acropoli

Dopo Hyundai Motorsport, anche Toyota Racing ha svelato la propria line up per il Rally Acropoli che si terrà in Grecia tra un mese esatto, ovvero dal 7 al 10.

A svelare la line up del team giapponese è stato proprio uno dei suoi piloti, ossia Sébastien Ogier. L'8 volte campione del mondo WRC ha scritto un messaggio su Twitter per congratularsi con Elfyn Evans e Scott Martin per la vittoria ottenuta lo scorso fine settimana al Rally di Finlandia, ma ha anche dato una notizia importante.

All'Acropoli, al volante della terza Toyota GR Yaris Rally1, la numero 17, ci sarà lui assieme al suo navigatore Vincent Landais. Questo è il messaggio con cui ha svelato la sua presenza in Grecia il mese prossimo.

"Super orgoglioso del mio team, ancora una volta! Davvero ben fatto e un fantastico risultato raggiunto. Congratulazioni specialmente a Elfyn Evans e Scott Martin e sono anche molto contento per Takamoto Katsuta e Aaron Johnston per il loro podio. Ci vediamo presto, in Grecia".

Ogier arriverà all'Acropoli da quinto in classifica nonostante abbia svolto solo 5 rally in questa stagione. Avrà una posizione di partenza invidiabile nelle prove del venerdì, ecco perché è giusto inserirlo non solo nel novero dei favoriti per la vittoria, ma anche indicarlo come l'uomo da battere.

Sébastien Ogier, Toyota Gazoo Racing WRT, Takamoto Katsuta, Toyota Gazoo Racing WRT, Elfyn Evans, Toyota Gazoo Racing WRT Photo by: Toyota Racing

Ogier andrà alla caccia della vittoria che all'Acropoli manca da 12 anni esatti. L'ultimo successo in terra greca riuscì a coglierno nel 2011, battendo per poco più di 10 secondi l'allora compagno di squadra in Citroen Sébastien Loeb.

La presenza di Ogier all'Acropoli svela anche che Toyota correrà in Grecia con 4 vetture. Oltre alle due per i titolari Kalle Rovanpera ed Elfyn Evans, ci sarà anche Takamoto Katsuta, reduce dal bel podio ottenuto al Rally di Finlandia.

Hyundai Motorsport ha già fatto sapere nelle ultime ore i nomi dei tre equipaggi che schiererà in Grecia. Ci sarà Thierry Neuville, ora più vicino a Kalle Rovanpera dopo il bel secondo posto in Finlandia e il secondo tempo ottenuto nella Power Stage. Ci sarà Esapekka Lappi, autore di un errore nell'ultimo rally che ne ha compromesso la possibilità di ottenere un grande risultato.

Ma soprattutto ci sarà il ritorno di Dani Sordo sulla terza i20 N Rally1. Lo spagnolo non correva dal Safari Rally, in quanto ai rally di Estonia e Finlandia ha fatto il suo esordio da titolare Teemu Suninen, sostituto del mai dimenticato Craig Breen.