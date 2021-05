WRC: Crugnola debutterà nel WRC2 al Rally Italia con Hyundai

Hyundai Motorsport ha annunciato questa mattina la propria line up con cui cercherà di portare a casa la vittoria nella classe WRC2 del Rally Italia Sardegna, quinto appuntamento del Mondiale Rally 2021 che si terrà nel primo fine settimana di giugno sugli sterrati nel nord dell'isola italiana.

Il team di Alzenau schiererà 3 equipaggi su una delle gare in cui, nel WRC, nel corso degli ultimi anni ha raccolto più successi. La bella notizia per i colori italiani sarà la presenza di un equipaggio azzurro, e non uno qualunque.

Andrea Crugnola e Pietro Elia Ometto, campioni italiani rally in carica, correranno al Rally Italia Sardegna al volante di una delle 3 Hyundai i20 R5 New Generation che dovrà dare la caccia alla vittoria nel WRC2.

Per Crugnola e Ometto si tratterà dell'esordio assoluto nel WRC2. Una bella opportunità per i ragazzi che nel 2020 hanno colto il titolo CIR e che anche quest'anno sono in lotta per portare a casa il titolo nazionale rally.

Accanto a loro Hyundai Motorsport schiererà il norvegese Ole Christian Veiby e anche Jari Huttunen, che nel 2020 ha dato prova del suo talento vincendo il Rally 2Valli, ma anche dando il proprio contributo a far crescere la i20 R5 New Generation che in estate sarà sostituita dall'arrivo della i20 N Rally2.