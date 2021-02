WRC, Tanak: "Per l'Arctic Rally c'è ancora tanto da lavorare"

Il pilota della Hyundai ha preso parte alla gara come allenamento prima dell'Arctic Rally Finland, battendo per 33"4 il compagno di squadra Thierry Neuville e centrando la quinta vittoria in casa sua dall'estate scorsa.

Dopo il ritiro patito a Monte-Carlo, il Campione 2019 ha cercato di riprendere la forma e il ritrmo al volante della sua i20 Coupé WRC.

“In generale penso sia stato un rally molto impegnativo, dato che per tutto il giorno abbiamo trovato neve; una cosa simile l'avevamo vissuta al test di inizio mese a Lapland", spiega l'estone.

"Le strade erano veloci e strette, con parecchie zone tortuose e sconnesse, il che ci ha dato modo di raccogliere informazioni utili".

Nonostante la preparazione dell'Arctic Rally Finland sia andata come previsto, Tänak rimane convinto che ci sia ancora molto da lavorare per colmare il divario dalla Toyota.

“Ora abbiamo due settimane per lavorare e fare sì che tutto sia a posto per il prossimo rally, dato che la Toyota a Lapland ci darà filo da torcere. Sarà molto più che impegnativo, ci aspetta parecchio da fare prima di quell'evento".

Dei due piloti Hyundai, Neuville è quello apparso più soddisfatto.

“Siamo venuti qui per effettuare qualche test e affinare gli assetti - dice il belga - Durante il giorno abbiamo preso la giusta direzione e le sensazioni con la macchina sono migliorare. L'evento è stato duro per via delle condizioni mutevoli che hanno reso tutto più difficile, ma alla fine abbiamo fatto il nostro lavoro e penso sia stato utile per preparare bene il prossimo evento del WRC".

“Il programma di test è stato rispettato e tutti sono riusciti a provare le nuove parti che prima non erano disponibili per ognuno. Ora tutti sanno quello che vuole il pilota e cosa deve esserci in macchina".