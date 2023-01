Formula E | Polso rotto per Frijns, rischia di saltare Diriyah

Carica lettore audio

Il pilota della Cupra-Abt è andato a sbattere contro la Nissan del francese alla chicane della curva 10, finendo a muro e facendo uscire la prima Safety Car della gara di sabato.

L'olandese è stato portato in ospedale, dove è emersa la frattura del polso sinistro causata dall'impatto.

"Robin si è rotto il polso sinistro e dovrà essere operato qui in Messico", si legge in un comunicato del team Abt.

Questo probabilmente lo fermerà per il doppio appuntamento in Arabia Saudita tra due settimane, con la squadra tedesca che avrà bisogno di trovare un sostituto.

Nico Muller, ABT CUPRA Formula E Team, Mahindra M9Electro, Robin Frijns, ABT CUPRA Racing, Mahindra M9Electro, Norman Nato, Nissan Formula E Team, Nissan e-4ORCE 04 Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Kelvin Van Der Linde è dato per favorito nel caso in cui Frijns non sia in grado di correre, anche se il partner Mahindra, che si occupa del power-train, ha Jehan Daruvala come riserva.

L'infortunio di Frijns farà ulteriormente finire indietro la Abt, che secondo il team principal Thomas Biermaier ha accumulato sei-otto settimane di ritardo rispetto ai suoi rivali sulla griglia di partenza.

L'olandese era stato indagato per la collisione con Nato, ma i commissari hanno deciso di non prendere ulteriori provvedimenti ritenendo che si trattasse di un incidente normale.