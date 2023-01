FE | ABT Cupra: Van der Linde sostituirà Frijns in Arabia Saudita

Carica lettore audio

A causa delle fratture al polso rimediate nel primo appuntamento stagionale di Formula E in Messico, Robin Frijns si è visto costretto ad alzare bandiera bianca per i prossimi appuntamenti del calendario.

Un episodio sfortunato dovuto a un contatto nel corso del primo giro, ma che ha costretto il pilota olandese a un lungo periodo di riposo prima di rivedere la pista.

"Ciao a tutti! Piccolo aggiornamento: sfortunatamente ho subito una frattura alla mano e al polso. Ho subito un’operazione di cinque ore dato che la mano era fratturata in più punti. Tornerò a casa presto per iniziare il mio recupero: è presto per dire quando potrò tornare a correre, ma tornerò presto!", aveva raccontato Frijns attraverso il suo profilo Instagram dopo l'intervento chirurgico, avvenuto direttamente in una clinica della capitale messicana.

Un brutto colpo sia per lui e per il team ABT Cupra, che tanto contava sulla sua esperienza essendo uno dei piloti veterani della categoria. In attesa del suo rientro, la squadra tedesca ha annunciato l'arrivo di Kelvin Van der Linde come sostituto a partire dal prossimo appuntamento in Arabia Saudita, che si svolgerà a Diriyah il 27 e il 28 gennaio.

Per Van der Linde, che può contare su una lunga esperienza nelle serie GT e nel DTM, si tratterà del debutto sulle vetture di terza generazione della Formula E, avendo fino ad ora assistito al processo di sviluppo della monoposto solo attraverso il lavoro al simulatore in qualità di pilota di riserva. Al di là del proprio ruolo di collaudatore in fabbrica, in passato Van der Linde aveva già avuto modo di assaporare il paddock della serie elettrica, partecipando ai rookie test di Marrakech del 2020 con una Gen 2 targata Audi.

Kelvin van der Linde, Rookie Test Driver per Audi Sport ABT Schaeffler, durante i rookie test di Marrakech nel 2020 Photo by: Andrew Ferraro / Motorsport Images

"Kelvin fa parte della famiglia ABT da anni in diversi ruoli. È stato coinvolto fin dall'inizio del nostro progetto di ritorno nella categoria ed è stato pensato come pilota di riserva fin dall'inizio, quindi è stato subito chiaro che avrebbe preso il posto di Robin", ha spiegato il Thomas Biermaier, Team Principal ABT Cupra.

"Siamo in costante contatto con Robin e gli auguriamo una pronta guarigione. Anche se manca molto a tutti i membri della squadra, gli stiamo dando tutto il tempo necessario per recuperare completamente dall'infortunio: questa è la nostra priorità assoluta".

Sulla stessa lunghezza d'onda anche il pilota sudafricano, che comunque non vede l'ora di scendere in pista per i prossimi appuntamenti: "Poter gareggiare in Formula E è il mio sogno, ma naturalmente volevo che le circostanze del mio debutto fossero diverse. Mi dispiace molto per Robin e spero che torni in forma rapidamente".

"Sono felice della fiducia riposta in men e di questa sfida. Ora mi aspettano alcune lunghe giornate e poi farò del mio meglio per sostituire Robin nel miglior modo possibile", ha poi aggiunto van der Linde.