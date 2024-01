WEC | Marciello fra i sei piloti BMW LMDh per la stagione 2024

C'è anche Raffaele Marciello tra i sei piloti scelti da BMW M Motorsport per prendere parte alla stagione 2024 del FIA World Endurance Championship in Classe Hypercar.

L'approdo del pluricampione GT alla corte bavarese era avvenuto al termine della passata stagione anche per una sua ormai da tempo dichiarata volontà di provare l'avventura nel mondo dei prototipi, cosa che Mercedes non poteva garantirgli nell'immediato.

'Lello' sarà a bordo della M Hybrid V8 #15 preparata dal Team WRT assieme a Dries Vanthoor, che appariva già nell'elenco iscritti pubblicato dal campionato a fine novembre, e a Marco Wittmann, che ha già avuto modo di fare esperienza con la LMDh tedesca nella passata stagione in IMSA Endurance Cup.

"Non vedo l'ora di affrontare questa grande sfida insieme al Team WRT e BMW: la lotta per le vittorie in gara e per i titoli nel FIA WEC, con così tanti grandi Costruttori, è esattamente ciò che speravo di affrontare", commenta Marciello.

Photo by: BMW Motorsport Raffaele Marciello, BMW M Motorsport

"Essendo stato per anni un mio avversario in pista, è fantastico guidare ora al fianco di Dries, e avere al proprio fianco una leggenda di BMW come Marco, davvero grandioso. Spero di imparare da loro due".

Wittmann aggiunge: "È un piacere e un onore per me far parte della squadra del WEC. Avendo già guidato la BMW M Hybrid V8 in alcune gare della serie IMSA, sono estremamente entusiasta di approdare in Classe Hypercar nel FIA WEC. C'è molto entusiasmo intorno a questa categoria per il 2024, con così tanti costruttori e piloti di alto livello. È fantastico farne parte".

"La sfida è enorme, ma credo che siamo ben posizionati con la M Hybrid V8, il Team WRT, gli ingegneri di BMW M Motorsport e i miei compagni di squadra, che sono estremamente veloci. La 24 Ore di Le Mans è sempre stata nella mia lista dei desideri. Guidare nella Classe Regina nel 2024 e, se tutto va bene, puntare alla vittoria, è un sogno che si avvera".

BMW ha poi definito anche il secondo equipaggio per quanto riguarda la vettura #20, su cui era già stato annunciato Sheldon Van Der Linde.

Oltre al sudafricano vedremo all'opera René Rast e Robin Frijns, quest'ultimo promosso quindi a pilota titolare dopo un ingaggio che inizialmente prevedeva il suo impiego solamente nei test.

Photo by: BMW Motorsport La presentazione della BMW M Hybrid V8

"Ho lavorato con successo con BMW e il Team WRT per molti anni acquisendo esperienza nella classe LMP2 del FIA WEC, sempre con l'obiettivo di arrivare nella Classe Hypercar - dice l'olandese - Ora ho questa opportunità con BMW M Motorsport e sono assolutamente entusiasta".

"Tutti stanno lavorando duramente al progetto per assicurarci di avere una buona base all'inizio della stagione dalla quale partire per puntare a conquistare qualche podio".

"Ovviamente non vedo l'ora di partecipare al mega evento di Le Mans. I miei compagni di squadra René e Sheldon sono due ragazzi eccezionali che conosco bene dal DTM. Guiderò al fianco di due Campioni: cosa potrebbe mai andare storto?".

Rast gli fa eco: "Guidare per BMW M Motorsport nella Classe Hypercar è l'inizio di un nuovo capitolo per me. In passato ho corso per Audi in alcune gare individuali nella massima Classe del FIA WEC, ma mai per un'intera stagione".

"In seguito, ho preso parte alla classe LMP2, per cui è fantastico far parte di una nuova era d'oro delle corse endurance".

"Non vedo l'ora di affrontare la sfida e credo che saremo competitivi con il Team WRT, la squadra di ingegneri di BMW M Motorsport e la formazione di piloti che abbiamo".

Andreas Roos, Responsabile di BMW M Motorsport, chiosa: "Partecipiamo alla stagione 2024 del WEC con una selezione molto forte della nostra squadra di piloti ufficiali di alto livello per la Classe Hypercar".

"Abbiamo mischiato l'eccellenza di guida con l'esperienza sulle due BMW M Hybrid V8, mettendo da un lato quella con la nostra LMDh e dall'altro quella riguardanti le gare e Le Mans in particolare".

"Così come Sheldon, anche Marco ha già guidato la BMW M Hybrid V8 nella serie IMSA. Tutti gli altri piloti, compreso il nuovo arrivato Raffaele, hanno già provato la vettura e continueranno a farlo intensamente nei prossimi mesi".

Nel mese di febbraio la BMW annuncerà anche i nomi dei piloti che impiegherà sempre con il Team WRT nella nuovissima Classe LMGT3, per la quale al momento sono già stati confermati Valentino Rossi ed Augusto Farfus al volante delle M4 GT3 #46 e #32 rispettivamente.