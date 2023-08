F1 | Magnussen: "Un grande title sponsor ha cambiato la situzione della Haas"

MoneyGram, azienda multinazionale che si occupa di trasferimenti di denaro, è diventata title principale della Haas per la stagione 2023 e oltre, con un accordo pluriennale.

L'accordo è stato siglato dopo che il team aveva interrotto l'accordo con il precedente title sponsor Uralkali - un colosso chimico russo di proprietà di Dmitry Mazepin, padre dell'ex pilota Nikita - prima della stagione 2022, in risposta allo scoppio della guerra tra Russia e Ucraina.

Anche la Haas ha dovuto affrontare la fine anticipata di un accordo di sponsorizzazione nel 2019, quando la squadra ha interrotto il suo controverso rapporto con l'azienda di bevande Rich Energy.

Riflettendo sul suo secondo periodo in F1, Magnussen ha affermato che si sarebbe divertito di più con una vettura competitiva, ma che il brivido dell'inseguimento lo ha mantenuto "affamato".

Ha spiegato che l'accordo con MoneyGram ha garantito motivi di ottimismo all'interno del team Haas e che la partnership ha "cambiato la situazione" per tutte le persone coinvolte.

"Naturalmente è più divertente quando si è forti e competitivi, ma c'è anche qualcosa di soddisfacente nell'inseguimento. So che con questa squadra a volte si va a ondate, si va e si viene", ha detto Magnussen.

"Credo che al momento ci troviamo in un momento in cui vogliamo sicuramente provare ad andare più avanti".

"E credo che al momento, come squadra, ci siano molte ragioni per essere ottimisti, che il futuro sia molto luminoso per noi".

A Haas F1 team press conference is held with Alex Holmes, CEO of MoneyGram, Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

"Abbiamo un grande sponsor con MoneyGram. Hanno cambiato molto la situazione della squadra. Penso che da qui in poi ci sia un ottimo motivo per essere concentrati ed impegnati per tornare dove vogliamo essere".

Il team principal della Haas, Gunther Steiner, ha aggiunto che il team sta discutendo con altri sponsor per garantire una maggiore autosufficienza alla squadra e che l'interesse è forte a causa del miglior lavoro fatto dalla F1 in termini di pubblicità.

Ha avvertito però che l'aggiunta di altri sponsor alla rosa della squadra non sarà un'operazione immediata e che i potenziali sponsor e partner dovranno fare la loro due diligence prima di impegnarsi in un accordo.

"C'è ancora molto interesse per le relazioni generali, ma al momento stiamo parlando con diverse parti", ha detto.

"C'è un grande interesse e credo che si possa notare quando si vede durante un weekend di gara quanta pubblicità c'è in pista e cose del genere".

"Abbiamo molte discussioni in corso. In una normale trattativa su una sponsorizzazione, le persone vogliono conoscere i fatti e tutto il resto, si prendono il loro tempo e non hanno fretta di firmare per il prossimo anno. Ma le discussioni sono positive".