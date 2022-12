Formula E | In Abt non si dormiva per preparare il rientro

Carica lettore audio

Dopo essere stato l'ex team Audi, il team Abt ha trascorso una stagione ai margini dopo l'abbandono del costruttore tedesco, ma ora ha fatto ritorno in Formula E come squadra clienti motorizzata Mahindra.

Il team ha ottenuto il supporto del marchio Cupra del Gruppo Volkswagen ed ha ingaggiato la coppia collaudata di piloti formata da Robin Frijns e Nico Muller.

Spiegando il lavoro necessario per rimettere in piedi la squadra di Formula E, il team principal Biermaier ha detto che è stato simile a quello necessario per mettere insieme la squadra per l'inizio della prima stagione del campionato, nel 2014-15, e ha ammesso che le notti insonni sono state diverse in azienda.

"È un grande passo e, se devo essere sincero, le ultime quattro, cinque o sei settimane non sono state facili per noi. Siamo, credo, due mesi e mezzo indietro rispetto agli altri, perché la nostra decisione è stata tardiva", ha detto Biermaier.

"Mahindra ci ha aiutato, e li ringraziamo per averci fornito il propulsore. Ma sì, ci manca tempo, soprattutto in pista, e quindi le ultime sei settimane non sono state facili".

"È un po' come prima della stagione 1: molto lavoro, i ragazzi non dormono molto, a dire il vero anche io non dormo molto, come potete vedere!".

"Quindi è un po' simile, ma chiaramente ad un livello completamente diverso. Il livello di lavoro è lo stesso, ma il livello professionale è una differenza enorme - la differenza competitiva è piuttosto alta. Direi che siamo gli sfavoriti".

Thomas Biermaier, CEO Abt Sportsline Photo by: Andreas Beil

Biermaier ha spiegato che Abt ha fatto in modo di mantenere molti degli stessi membri del personale del suo periodo iniziale nella serie, ed è stata anche in grado di assumere personale da altri team con esperienza in Formula E.

Nonostante le difficoltà incontrate nel rilanciare la squadra, Biermaier ha dichiarato che per il resto è ben preparata per la stagione 2022-23.

"Abbiamo cercato di mantenere tutti i nostri collaboratori, questo è il più grande patrimonio che abbiamo; le persone importanti, che hanno il know-how. Quindi è stato chiaro per noi cercare di tenerli".

"Direi che il 75% dell'attuale squadra ha molta esperienza in Formula E, e abbiamo molte delle stesse persone della settima stagione".

"C'è anche qualcuno di nuovo, è un bene portare nel nostro team un po' di know-how e di esperienza maturata in altri team, così da essere ben preparati".