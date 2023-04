WEC | Toyota, antenne dritte a Portimão: "Non sarà come Sebring"

Carica lettore audio

La doppietta prorompente con cui ha annichilito la concorrenza ha tranquillizzato e galvanizzato la Toyota in vista della 6h di Portimão, secondo evento stagionale del FIA World Endurance Championship 2023.

La squadra giapponese si presentava alla 1000 Miglia americana per la prima volta contro avversari piuttosto importanti, ma le GR010 Hybrid hanno mostrato che due anni di esperienza alle spalle nella Classe Hypercar possono essere decisamente pesanti e vantaggiosi, come hanno visto Ferrari, Cadillac, Porsche, Peugeot, Vanwall e Glickenhaus.

Ora però si cambia decisamente scenario e il circuito dell'Algarve coi suoi saliscendi caratteristici può consentire anche alle altre vetture di dire la loro, piuttosto che sulle particolarissime sconnessioni di Sebring.

Due anni fa in Portogallo, nella 8h disputata in un calendario rivisitato, arrivò un 1-2 per le Toyota, che quindi contano di ripetere il risultato con gli equipaggi formati da Mike Conway/Kamui Kobayashi/José María López - vincitori in Florida con la #7 - e Sébastien Buemi/Brendon Hartley/Ryo Hirakawa al volante della #8.

#7 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid: Mike Conway, Kamui Kobayashi, Jose Maria Lopez Photo by: JEP / Motorsport Images

“Grazie al grande sforzo del team, supportato alla grande dal Giappone e dai nostri collaboratori, siamo riusciti a partire in modo perfetto a Sebring - ha dichiarato Kobayashi, che ricopre anche il ruolo di Team Principal - Non potevamo ottenere di meglio con questa doppietta e penso che sia meritata".

"Ma Portimão è una gara nuova e dobbiamo ricominciare il lavoro da capo per preparare le vetture ed essere il più competitivi possibile. Si tratta di una pista molto diversa rispetto a Sebring e possiamo aspettarci che i nostri rivali in Hypercar siano più vicini".

"Molti di loro hanno provato lì di recente, ma noi ci andremo per la prima volta dall'aprile dello scorso anno. Questo significa che dobbiamo lavorare sodo durante le sessioni di prove per trovare i giusti assetti e le strategie per i pneumatici".

"In questa fase della stagione, ogni gara fa parte della nostra preparazione a Le Mans, quindi la prossima settimana è un altro passo importante. Non vediamo l'ora di lottare con i nostri concorrenti Hypercar; sono sicuro che sarà di nuovo emozionante per tutti gli appassionati".

#7 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid: Mike Conway, Kamui Kobayashi, Jose Maria Lopez Photo by: JEP / Motorsport Images

Anche Conway è consapevole che non troverà le medesime condizioni di un paio di anni fa: "È stato bello iniziare la stagione con una vittoria a Sebring dopo una prestazione di squadra davvero forte, e vogliamo mantenere questo slancio a Portimão. Conosciamo bene il tracciato perché vi abbiamo effettuato molti test nel corso degli anni e vi abbiamo corso con la GR010 Hybrid nel 2021, ma la vettura e gli pneumatici di quest'anno sono diversi. Non partiamo da zero, perché tutta l'esperienza acquisita sarà semre preziosa, ma venerdì avremo una giornata intensa per aggiornarci e regolare tutto correttamente."

López aggiunge: "Sono felice di correre di nuovo a Portimão. È un bel circuito, divertente da percorrere e piuttosto impegnativo. Stiamo iniziando una parte della stagione molto impegnativa, che sarà dura per tutti, visto che ci prepariamo per Le Mans, prima con Portimão e poi andando a Spa solo due settimane dopo. Penso che siamo in buona forma; la squadra ha fatto un ottimo lavoro a Sebring, quindi ci presentiamo a questa gara in testa a entrambi i campionati mondiali e vogliamo restarci. Il nostro obiettivo è quello di piazzarci nuovamente al centro del podio".

#8 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid: Sébastien Buemi, Brendon Hartley, Ryo Hirakawa Photo by: JEP / Motorsport Images

Dall'altro lato del box, Buemi parte ricordando il successo del 2021: "Ho un bel ricordo di Portimão, grazie alla nostra vittoria di due anni fa, quindi è bello tornarci. Sono sicuro che gli altri costruttori LMH ci daranno filo da torcere. Sebring era una pista speciale, quindi non sono sicuro che abbiamo ancora un quadro chiaro della situazione in termini di prestazioni; Portimão ce la darà. La nostra vettura sembra forte e a Sebring abbiamo visto che la squadra è al top, quindi sono fiducioso. Non sarà facile, ma cerchiamo di stare davanti".

D'accordo anche il suo compagno Hartley: "Sebring è stato il nostro primo assaggio della battaglia con le nuove Hypercar, ed è stato emozionante per tutti. Abbiamo affrontato la sfida e dobbiamo continuare a migliorare il nostro livello per rimanere davanti ai rivali in questa stagione. La squadra ha fatto un lavoro straordinario in inverno e a Sebring, ora andiamo di nuovo a Portimão dove sono sicuro che sarà una corsa ancor più combattuta. È un'ottima cosa per la serie e per i nostri fan, e come squadra non vediamo l'ora di affrontare questa sfida".

Hirakawa chiosa: "Non vedo l'ora di guidare di nuovo a Portimão. Sembra passato molto tempo, perché sono successe tante cose da allora, ma la mia prima esperienza al volante della GR010 Hybrid è stata proprio a Portimão, nel giugno del 2021. All'epoca, tutto era nuovo per me e avevo molto da imparare, ma ora ho molta più familiarità con la vettura e con la squadra. Abbiamo iniziato bene la stagione a Sebring e cercheremo di mantenere questo livello elevato anche in Portogallo".