IMSA | Conway e Miyata sulle Lexus alla 24h di Daytona

Mike Conway e Ritomo Miyata correranno la 24h di Daytona a bordo delle Lexus schierare dalla Vasser Sullivan Racing per il primo round dell'IMSA SportsCar Championship.

Entrambi portacolori ufficiali di Toyota, in Florida daranno una mano alla squadra del marchio che fa parte della medesima famiglia dei giapponesi per dare l'assalto alle categorie riservate alle GT3.

Conway sarà impegnato sulla RC F #14 di Classe PRO assieme ai già confermati Ben Barnicoat, Jack Hawksworth e Kyle Kirkwood, mentre Miyata condividerà il volante della #12 in GTD con Parker Thompson, Frankie Montecalvo ed Aaron Telitz.

"Non vedo l'ora di tornare con Vasser Sullivan sulla Lexus per Daytona. Jack e Ben hanno avuto un anno davvero ottimo vincendo il campionato, quindi sarà bello essere di nuovo con loro. Non vedo l'ora di avere anche Kyle in macchina con noi. Sarà bello provare a vincere Daytona un altra volta", commenta l'inglese.

"L'anno scorso non siamo riusciti a vincere, ma speriamo che le cose vadano meglio. Non vedo l'ora di tornare in pista a gennaio ai test Roar e di lavorare di nuovo con tutti".

Photo by: Richard Dole / Motorsport Images #12: VasserSullivan, Lexus RC F GT3, GTD: Frankie Montecalvo, Parker Thompson, Aaron Telitz, Ritomo Miyata

Il giapponese, all'esordio nell'evento americano, aggiunge: "Innanzitutto voglio ringraziare il team Vasser Sullivan, Lexus, Toyota e Gazoo Racing per avermi dato questa opportunità. Alla 24h di Daytona sarà la prima volta che gareggerò a livello internazionale al di fuori del motorsport giapponese, quindi sono molto emozionato e non vedo l'ora di lavorare con il team".

I Team Principal, Jimmy Vasser e James 'Sulli' Sullivan, commentano: "Abbiamo ottenuto il secondo e il terzo posto alla 24h di Daytona fino ad ora, quindi manca solo una posizione. Dopo il nostro primo campionato importante per il programma, il nostro obiettivo di vincere la 24h non è mai stato così forte, quindi è giusto che due grandi campioni come Mike e Ritomo si uniscano a noi".

Jeff Bal, Responsabile di Lexus Motorsports, ha chiosato: "Il programma Lexus Racing continua a crescere e siamo fortunati a lavorare a stretto contatto con i nostri partner globali di Gazoo Racing. Opportunità come questa ci permettono di condividere meglio le risorse e di applicare le conoscenze acquisite in più serie in molte delle nostre attività agonistiche mondiali".

"L'aggiunta dei piloti GR vincitori di titoli come Ritomo e Mike alla nostra formazione per Daytona offre a Vasser Sullivan e a Lexus due solide possibilità di vincere questa prestigiosa gara endurance. Dopo aver vinto entrambi i campionati Super Formula a ruote scoperte e SuperGT500 per sportscar, non vediamo l'ora di vedere cosa riuscirà a fare Ritomo con la RC F GT3".

"Diamo inoltre il benvenuto a Mike, che torna per la seconda volta a bordo della #14, e siamo entusiasti che anche Kyle si unisca a noi. L'aggiunta di Conway e Kirkwood alla Lexus vincitrice del campionato GTD PRO e di Ritomo al fianco di Frankie, Parker ed Aaron nella #12 offre a entrambi i team la possibilità di ambire a qualche orologio Rolex domenica pomeriggio".