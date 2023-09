WEC | 6h del Fuji: Toyota vuole il Mondiale Costruttori in casa

La 6h del Fuji ha un'importanza elevatissima per la Toyota, non solo per il discorso che si tratta della sua gara di casa.

Ai giapponesi basta infatti guadagnare 13 punti nei confronti della Ferrari AF Corse per festeggiare con un round d'anticipo il titolo Costruttori del FIA World Endurance Championship 2023.

E' chiaro che la sfida sul tracciato nipponico non sarà delle più semplici, anche perché le 499P rimangono le loro rivali più temibili, seppur sulla carta non siano propriamente a loro agio su questo tipo di piste.

Per quanto riguarda il discorso classifica piloti, il trionfo di Mike Conway, Kamui Kobayashi e José María López conseguito a Monza con la loro GR010 Hybrid #7 li ha riportati in lotta e a -23 punti dai compagni della vettura #8, Sébastien Buemi, Brendon Hartley e Ryo Hirakawa.

Non ci sarà da sottovalutare il resto del gruppo, con Cadillac, Peugeot e Porsche pronte a dire la loro sfruttando le occasioni che si presenteranno, per cui la concentrazione nel team nipponico è elevatissima.

#7 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid: Mike Conway, Kamui Kobayashi, Jose Maria Lopez Photo by: Eric Le Galliot

"Tutti i membri del team non vedono l'ora di partecipare alla gara di casa e di correre davanti ai nostri fan giapponesi, oltre che ai colleghi e collaboratori di Toyota che contribuiscono così tanto al nostro programma", sottolinea il Team Principal, Kobayashi.

"Dopo Le Mans, vincere al Fuji è la nostra prossima priorità e abbiamo un bel record in questa gara. Vogliamo prolungare la nostra serie di successi, nonostante la concorrenza molto serrata tra le Hypercar. Sarà una grande battaglia tra molti Costruttori, che è ciò che tutti i tifosi vogliono vedere".

"Nell'ultima gara abbiamo vinto sul terreno della Ferrari a Monza, quindi sono sicuro che vorranno vendicarsi questo fine settimana. Dobbiamo fare tutto bene, evitare qualsiasi errore e continuare a spingere per rimanere davanti. A sole due gare dalla fine della stagione, questa è cruciale per il Campionato del Mondo, quindi daremo tutto".

Conway aggiunge: "La nostra gara di casa è sempre speciale e rappresenta un vero e proprio momento clou della stagione. Abbiamo molta esperienza del Fuji, a differenza di alcuni dei nostri rivali, quindi dovremmo partire subito forte venerdì".

"In passato il meteo è stato un fattore importante al Fuji, ma quest'anno si corre un po' prima del solito, quindi speriamo di avere un weekend asciutto. Dopo la vittoria di Monza la nostra vettura è tornata a lottare per il Mondiale e vogliamo mantenere questo slancio".

Carico anche López: "È fantastico correre in Giappone. Tutti sanno quanto siano appassionati i tifosi, che rendono l'esperienza incredibile per tutti i piloti e in particolare per noi di Toyota. Nel corso degli anni, il team ha ottenuto grandi successi al Fuji e per noi è ovviamente una priorità vincere la nostra gara di casa, quindi daremo il massimo questo fine settimana. La nostra auto dovrebbe adattarsi bene al Fuji, ma sappiamo che la lotta è incredibilmente serrata in Hypercar, quindi dovrebbe essere un'altra battaglia emozionante".

#8 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid: Sebastien Buemi, Brendon Hartley, Ryo Hirakawa Photo by: JEP / Motorsport Images

Dall'altro lato del box, i Campioni in carica nonché leader del campionato Buemi/Hartley/Hirakawa sanno che dovranno fare di tutto per difendere la propria posizione in classifica.

"Il Fuji è una gara che attendiamo con ansia ogni anno e che personalmente mi piace molto. Ho vinto quattro volte al qui e ho bei ricordi - sottolinea lo svizzero - È un luogo speciale per noi, perché possiamo incontrare i nostri fan giapponesi e anche gli ingegneri dei gruppi propulsori e i dirigenti Toyota che sostengono il nostro progetto a distanza. Per molti di loro, è l'unica occasione di vedere la GR010 Hybrid in azione, quindi tutti i membri del team sono motivati a fornire una buona prestazione".

Hartley gli fa eco: "È fantastico andare al Fuji per la nostra gara di casa da leader di entrambe le classifiche e vogliamo ottenere un bel risultato questo fine settimana. Abbiamo visto a Monza quanto sia serrata la competizione e come un piccolo errore possa avere un grande impatto sul risultato, quindi dobbiamo essere al top. Sono sicuro che sarà un'altra grande battaglia, in particolare contro la Ferrari che è sembrata molto veloce per tutto l'anno, ma questo è ciò che tutti noi vogliamo e siamo pronti per la sfida".

Hirakawa chiosa: "Il Fuji è la gara di casa per il team e per me personalmente, quindi sono molto motivato a lottare per la vittoria domenica. Sarà la mia terza gara del 2023 al Fuji e spero che sia più fortunata visto che nelle altre due con il Super Formula, non sono salito sul podio. L'anno scorso è stata una grande emozione vincere davanti al pubblico di casa su uno dei miei circuiti preferiti e spero di potermi ripetere. È sempre bello mostrare la GR010 Hybrid ai nostri fan e mi aspetto un grande sostegno come al solito questo fine settimana. Sono sicuro che regaleremo a tutti una gara da ricordare".