WEC | Ecco la Isotta Fraschini Tipo 6 LMH-C in pista a Vallelunga

Di: Francesco Corghi Carica lettore audio La Isotta Fraschini ha fatto il suo esordio in pista questa mattina a Vallelunga per il primo Shakedown. Come annunciato la settimana scorsa, la Tipo 6 LMH Competizione tra oggi e domani sarà impegnata sul tracciato di Campagnano intitolato a Piero Taruffi per mettere assieme i primissimi km della sua storia. Al volante della vettura costruita da Michelotto Engineering c'è Maurizio Mediani, che attorno alle 11;00, sotto un cielo nuvoloso che lascia passare qualche raggio di sole, si è calato nell'abitacolo per entrare in azione. Isotta Fraschini Tipo 6 Competizione, test a Vallelunga Photo by: Isotta Fraschini Ancora nella livrea nero-carbonio, ma con il marchio ben visibile sulla pinna del cofano motore ed il numero 11 che utilizzerà quando sarà pronta per il FIA World Endurance Championship, la Hypercar milanese ha acceso il motore ed affrontato le prime tornate della sua vita. Ora i tecnici e Mediani lavoreranno sulla raccolta dati per le comparazioni con quelli messi assieme al simulatore ed in galleria del vento nei mesi invernali. Nel pomeriggio e domani proseguiranno a girare in circuito, senza cercare tempi cronometrati, ma per controllare che ogni cosa sia in ordine e cominciare anche a prendere mano ad un mezzo sicuramente sofisticato e complicato da gestire, essendo dotato di sistema ibrido abbinato al motore turbo V6 di HWA.