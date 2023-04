WEC | 6h di Portimão: 37 auto al via, caccia a Toyota e Corvette

Carica lettore audio

Sono 37 le vetture iscritte alla 6h di Portimão che segna la tappa numero due della stagione 2023 del FIA World Endurance Championship nel weekend del 14-16 aprile.

Dopo la 1000 Miglia di Sebring si torna in pista la prossima settimana sull'Autódromo Internacional do Algarve per riprendere la caccia alle Toyota, che in Florida hanno dominato la corsa senza patemi.

Chiaramente, però, le caratteristiche della pista portoghese sono ben diverse da quelle del circuito americano dove la Ferrari ha ottenuto la sua prima storica Pole Position con la 499P, dunque in Classe Hypercar possiamo aspettarci scenari diversi, anche contando sul pronto riscatto di Cadillac e Porsche.

#50 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen

L'incognita resta ancora una volta la Peugeot, che ormai ha come primo obiettivo quello di non soffrire di problemi tecnici che cronicamente affliggono le 9X8, più che contare sulle prestazioni che sui saliscendi dell'Algarve senz'altro vanno in secondo piano nelle priorità.

Vanwall e Glickenhaus invece continueranno a fare esperienza con gli stessi equipaggi visti negli Stati Uniti, ma dalla 007 LMH americana gestita da Podium Advanced Technologies ci si attende qualcosa di più dato che proprio a Portimão fece il suo esordio nel Mondiale due anni or sono.

E al volante della #708 avremo ancora Olivier Pla, Ryan Briscoe e Romain Dumas, in attesa di capire come verranno rimescolate le carte degli equipaggi quando arriverà Maximilian Götz (in procinto di esordire alla 6h di Spa-Francorchamps a fine mese) e la vettura #709 della HK MotorCars per la 24h di Le Mans.

#48 Hertz Team Jota Oreca 07 - Gibson: David Beckmann, Yifei Ye, William Stevens

In Classe LMP2 abbiamo 12 Oreca iscritte all'evento e in casa Prema c'è l'esordio di Juan Manuel Correa, ora a disposizione per la 07-Gibson #9 dopo che Andrea Caldarelli lo aveva rimpiazzato a Sebring data la contemporaneità di impegni in Formula 3 a Jeddah.

Occhio anche ai ragazzi Prema griffati Lamborghini della #63 - Pin/Bortolotti/Kvyat - a podio in U.S.A. dietro alla Jota, che sulla #48 in livrea Hertz metterà stavolta l'idolo locale António Félix Da Costa assieme ai confermati Ye e Beckmann.

Sete di rivalsa ce l'hanno sicuramente i due equipaggi del Team WRT e di Alpine, mentre non mancheranno nelle posizioni di testa le United Autosports, dove Giedo Van Der Garde prenderà il posto di Tom Blomqvist sulla #23.

Occhio anche alle singole vetture di Vector Sport ed Inter Europol Competition pronte ad approfittare di situazioni favorevoli.

#33 Corvette Racing Chevrolet Corvette C8.R: Ben Keating, Nicolas Varrone, Nicky Catsburg

Passando infine alla Classe LMGTE AM di 14 auto, è chiaro che la rincorsa andrà fatta sulla Corvette #33 capoclassifica grazie al successo casalingo conseguito per mano di Keating/Varrone/Catsburg nel primo round dell'anno.

La Ferrari punta sulla 488 #57 di Kessel Racing - reduce dal podio di Sebring - e sul trio di vetture preparate da AF Corse, con la #83 marchiata Richard Mille che dovrà riscattare la prematura uscita di scena americana. Sulla #21 vedremo all'esordio stagionale il veterano Diego Alessi al posto di Stefano Costantini.

Il battaglione Porsche, è capitanato dalle Iron Dames Frey/Gatting/Bovy con la 911 #85, seguite dalla gemella #60 e dalle auto di Weissach messe a punto da Proton Competition, Dempsey Proton Racing, GR Racing e Project 1-AO.

Infine abbiamo le Aston Martin di ORT by TF Sport, D'Station Racing/TF Sport e NorthWest AMR, quest'ultima che ha riempito la casella vuota sul secondo pilota con Axcyl Jefferies, come comunicato poco prima della tappa di Sebring, ma che appariva ancora vuota nella prima stesura dell'elenco iscritti.

