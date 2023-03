WEC | Proton ritira la sua Porsche #88 dopo l'incidente nelle FP2

Carica lettore audio

La 911 RSR-19 #88 iscritta in GTE Am ha subìto un danno al telaio quando Ryan Hardwick si è scontrato con la Cadillac V-Series.R LMDh di Chip Ganassi Racing durante le Libere 2 di mercoledì pomeriggio e non potrà essere riparata in pista.

Il capo della Proton, Christian Ried, ha dichiarato: "È il telaio ad essersi rotto; ne abbiamo uno di riserva in Europa, ma non qui. Le scocche di ricambio erano già limitate l'anno scorso..."

La 911 RSR a motore centrale non potrà correre nel FIA WEC l'anno prossimo quando la GTE Am passerà alle regole basate sulle GT3.

Ogni remota speranza che la Proton possa continuare a gareggiare con la vettura #88 a Sebring dipende dalla capacità del team tedesco di prendere in prestito un'auto e portarla a Sebring in tempo per la gara di venerdì.

#88 Proton Competition Porsche 911 RSR - 19: Ryan Hardwick, Zacharie Robichon, Harry Tincknell Photo by: Gary Watkins

I danni si sono verificati quando Hardwick ha colpito il muro in prossimità della curva 7, dopo essere stato toccato da Westbrook mentre il pilota della Caddy si spostava per prendere la traiettoria ideale in frenata nella svolta a destra.

Westbrook è stato ritenuto colpevole dell'incidente dai commissari di gara e alla Cadillac di Ganassi è stata inflitta una penalità "stop & hold" per aver causato una collisione, dunque non potrà scendere in pista nelle FP3 di giovedì mattina prima che siano trascorsi 10 minuti dal via della sessione.

#88 Proton Competition Porsche 911 RSR - 19: Ryan Hardwick, Zacharie Robichon, Harry Tincknell Photo by: JEP / Motorsport Images

Ried ha criticato Westbrook: "I prototipi devono assicurarsi che quando si muovono davanti a noi lo facciano in modo sicuro. E questo non è stato fatto assolutamente, e il risultato si è visto".

"Nel video onboard, Ryan si trova sul lato sinistro e va dritto: non può fare nulla, viene semplicemente spinto fuori".

"Sono molto dispiaciuto per Hardwick, che corre per la prima volta nel WEC. Iniziare la stagione in questo modo, con un nuovo progetto e una nuova auto, non è il massimo".

Il ritiro della Porsche ridurrebbe lo schieramento della classe GTE Am a 13 vetture.