WEC | Barker: "Mustang deve ancora crescere attorno alle gomme"

Sarà un debutto tosto quello che affronteranno le Ford Mustang GT3 nel FIA World Endurance Championship.

Il marchio dell'Ovale Blu tornerà a competere nella massima serie endurance con il neonato modello basato sulla Dark Horse, che in Classe LMGT3 verrà gestito dalla Proton Competition.

A guidare le due auto costruite e sviluppate dalla Multimatic Motorsports saranno Ryan Hardwick, Zacharie Robichon e Ben Barker per quanto riguarda l'equipaggio #77, mentre sulla #88 avremo Giorgio Roda, Mikkel Pedersen e Dennis Olsen.

Barker è reduce da anni trascorsi al volante della Porsche di GR Racing e ha colto al volissimo l'occasione di diventare pilota ufficiale di Ford Performance per il prosieguo dell'avventura nella serie.

"Personalmente sono davvero entusiasta di aver avuto questa opportunità, Ford ha una grandissima storia a Le Mans e questo nuovo programma è veramente stupendo", ha ammesso il britannico nell'incontro coi giornalisti cui ha preso parte Motorsport.com.

#86 GR Racing Porsche 911 RSR - 19 of Michael Wainwright, Benjamin Barker, Riccardo Pera Photo by: Nikolaz Godet

La Mustang GT3 è ancora relativamente nuova e la prima vera gara l'ha vissuta alla durissima 24h di Daytona con la coppia di ufficiali griffate Multimatic in GTD PRO e un unico esemplare di Proton in GTD.

Un debutto che come prestazioni non è andato malissimo, ma chiaramente con alcune pecche di gioventù inevitabili per un mezzo che è alle primissime battaglie contro i rivali e già chiamato all'impegno nel Mondiale.

"La vettura ha già affrontato il primo evento a Daytona, ci sono stati alcuni problemini, ma avendola guidata posso dire che le sensazioni sono davvero positive perché mi sono trovato bene come bilanciamento, maneggevolezza e su come lavora".

"E' bellissimo iniziare questa avventura nel Mondiale con Proton, ma anche essere coinvolto da Multimatic e Ford Performance; la speranza è ottenere già dei buoni risultati".

Una delle chiavi di questa stagione ricca di incognite e curiosità girerà attorno all'utilizzo delle gomme Goodyear, che sulle vetture GT3 è pressoché una novità per tutti, come spiega lo stesso Barker.

"Abbiamo svolto solamente un test a Monteblanco con le nuove gomme, sembra sia andato molto bene anche se non abbiamo girato tantissimo. Ci sono ancora alcuni punti interrogativi e dobbiamo sviluppare ulteriormente la vettura attorno agli pneumatici".

"Io stesso ho ancora poca esperienza con l'auto e ci sarà altresì da imparare tantissimo su come si sviluppano i weekend di gara e le corse in sè. Fondamentalmente le gomme sono molto buone e la macchina pare comportarsi bene con esse a seconda dei set-up".

"C'è ancora parecchio da capire e cercheremo di farlo più velocemente possibile, sarà molto interessante e bello vedere cosa accadrà in Qatar".

Proton Competition, Ford Mustang GT3, livrea 2024 Photo by: Proton Motorsport

Infine il nativo di Cambridge Classe 1991 ha voluto ringraziare la GR Racing, con la quale ha corso le ultime gare in Asian Le Mans Series guidando una Ferrari 296 GT3 e vissuto momenti importanti che lo hanno messo sulla strada per diventare portacolori di un Costruttore ufficiale.

"Ho avuto un'occasione incredibile nel poter correre con un marchio così importante e storico, ma i miei anni in GR Racing sono stati fantastici e sicuramente mi mancheranno tanto. Abbiamo vissuto esperienze stupende, come quella di Le Mans dell'anno scorso".

"L'ultima gara assieme in Asian Le Mans Series è stata davvero emozionante, ma rimarremo comunque ottimi amici e nessuno sa cosa potrà accadere in futuro e se ci sarà l'occasione di correre assieme nuovamente".

"Ma a quasi 33 anni sono nel pieno della mia carriera e le opportunità di diventare pilota ufficiale non capitano tutti i giorni, per cui quando mi si è presentata davanti l'offerta l'ho colta al volo. Sono molto eccitato nell'intraprendere questo nuovo progetto".